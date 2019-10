Jan Vertonghen na afgang tegen Bayern München: “Dit is beschamend” XC

02 oktober 2019

08u51

Bron: AP 0

Tottenham ging gisteren in de Champions League zwaar onderuit tegen Bayern München: 2-7. “Dit is heel erg pijnlijk. Alle negatieve woorden gaan nu door mijn hoofd. Het is beschamend”, vertelde Rode Duivel Jan Vertonghen. “Bayern was heel klinisch. Er is geen verklaring voor zo’n score, maar ze straften élke fout af. Ik denk dat iedereen een slechte nacht tegemoet gaat. Gelukkig hebben we binnen enkele dagen onze volgende match. We moeten als team deze nederlaag verwerken.”