Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne sieren Champions League-team van het jaar TV

02 juni 2019

21u02 0 Champions League Moh Salah en Divock Origi brachten Liverpool gisterenavond naar het delirium. Hun goals in een matige Champions League-finale waren voldoende om Tottenham opzij te zetten. Hoewel ze eeuwig zullen worden herinnerd in het noordwesten van Engeland, maken de doelpuntenmakers geen deel uit van het team van het jaar. Met Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne pronken er wel twee andere Rode Duivels in de 20-koppige selectie.

De mooie campagne van Liverpool op het hoogste niveau in Europa werd gisteren bekroond met een zesde Beker met Grote Oren. Maar liefst zes spelers van ‘The Reds’ zijn vertegenwoordigd in het Champions League-team van het jaar. Alisson Becker, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum en Sadio Mané. Mo Salah moest zijn plaats afstaan aan onder andere Cristiano Ronaldo die voor het eerst in vier seizoenen het Kampioenenbal niet won. Lucas Moura werd als tweede spits gekozen, de killer van Ajax in de terugwedstrijd van de halve finales. Maar zonder al te veel pardon werd de Braziliaan in de finale vervangen door de net terug fitte Harry Kane.

A moment we'll never forget.#SixTimespic.twitter.com/7L5Xv1qstW Liverpool FC(@ LFC) link

Het sterke toernooi van Ajax is niet onopgemerkt gebleven, waardoor de Amsterdammers vijf spelers terugvinden in de selectie. Zo hebben de Ajacieden meer spelers in de 20-koppige kern dan finalist Tottenham. Onder de drie ‘Spurs’-sterren zit met Jan Vertonghen één Belg. Kevin De Bruyne is de tweede Rode Duivel die mag pronken.

Uiteraard mag ook Lionel Messi niet ontbreken in het prestigieuze lijstje. Ook al sneuvelde Barcelona in de halve finales tegen de toekomstige winnaar, over de vrije trap van de Argentijn tegen Liverpool zal nog vaker worden gesproken. Verrassende naam nog is Lyon-middenvelder Tanguy Ndombele. PSG-aanvallers Neymar and Kylian Mbappe konden zich echter minder in de kijker spelen.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF #UCLfinal(@ ChampionsLeague) link