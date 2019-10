Jan Mulder: “Een beetje pit! Meer vragen we niet van Genk” MGL/ODBS

02 oktober 2019

19u32

Bron: VTM Nieuws 0

De oplawaai die Genk kreeg in Salzburg zinderde even voor de aftrap tegen Napoli nog na bij VTM-analisten Jan Mulder en Marc Degryse. “5-1 zonder dat je vier verdedigers en twee controlerende middenvelder 95 minuten lang niet één fout maken, dat kan niet. Op dit niveau kan je geen opendeurdag houden door het centrum.” Jan Mulder treedt bij: “Dat was zo enorm dat zelfs een niet-analist dat kon zien. Te slap voor woorden. Een beetje pit! Meer vragen we niet van Genk.’