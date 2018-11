Ivan Leko: “Dit is een historisch resultaat” SJH

28 november 2018

23u41

Bron: Q2 0 Champions League Ivan Leko was uitermate tevreden en trots op zijn team en reageerde glunderend voor de camera bij Q2. “Dit is fantastisch. Een historisch resultaat tegen een Dortmund, een ploeg die zo fantastisch kan voetballen in de Bundesliga en de Champions League.”

“Wij kwamen naar hier met een plan en hebben het bijna perfect uitgevoerd. Alleen de eerste helft waren er één of twee momentjes waar we in de problemen kwamen, maar voorts kon Dortmund weinig creëren. Aanvallend hadden we het wat moeilijker. We wisten dat we het balbezit aan hen zouden moeten laten, maar kregen zelf toch ook één of twee situaties waar we misschien meer mee moesten doen. Toch zijn we trots op wat we konden tonen.”

Denswil en Dennis maakten hun wederoptreden. “We namen een klein risico omdat we veel respect hebben voor deze competitie. Dennis en Denswil zijn nog niet 100 procent fit. Ze hadden nog maar drie of vier trainingen in de benen, maar ze toonden dezelfde focus en discipline als de rest. Ik zag beleving en overtuiging en dat leidde tot een topresultaat.”

Het nieuwe succesje in de Champions League kan zijn invloed hebben op de mindere periode die Club in de competitie doormaakt. “Dat zijn twee verschillende verhalen. Ik ben realistisch en weet dat het even moeilijker gaat, maar we zoeken geen excuses.”