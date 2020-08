Italiaanse pers trots op Atalanta ondanks uitschakeling: “222 miljoen keer bedankt!” SVL

13 augustus 2020

11u44

Bron: AD 0 Champions League De Italiaanse sportkranten eren Atalanta na hun fantastisch debuutseizoen in de Champions League. Gisterenavond werd de droom abrupt doorprikt in de kwartfinale na twee late treffers van PSG. “We zijn trots op jullie”, is de algemene teneur.

Het was een sprookje, de allereerste Champions League-campagne van Atalanta. Ondanks een 0 op 9 plaatste het zich alsnog voor de knock-outfase, waarin het met attractief voetbal en veel goals Valencia uitschakelde. Tot minuut 90 leek gisteren ook het sterrenensemble van Paris Saint-Germain er te moeten aan geloven, maar Marquinhos en Choupo-Moting zetten de scheve situatie nog helemaal recht. Een abrupt einde van de droom van Atalanta.

Heel Italië leefde mee met Atalanta, vooral omdat de ploeg uit Bergamo komt, de stad in Lombardije die keihard getroffen werd door het coronavirus. Ook de rol van underdog en het atypische Italiaanse spel - Atalanta was afgelopen seizoen een doelpuntenmachine - zorgde ervoor dat Italië als één man achter de ploeg van Timothy Castagne stond.

“We zijn trots op jullie!”, klink het bij Tuttosport, dat met een foto van het basiselftal uitpakt op de cover. “We zeggen 222 miljoen keer: bedankt!”, gaat het fijntjes verder. Daarmee verwijst de krant naar het bedrag dat PSG destijds betaalde voor Neymar. Zo wil het nog eens duidelijk maken dat Atalanta het gisterenavond moest opnemen tegen een club met veel meer middelen dan de blauw-zwarten. “De droom is verwoest. David was niet bang om te knokken tegen Goliath, en hoewel Goliath dit keer ook heeft gewonnen, weet David dat hij zichzelf niets kwalijk kan en mag nemen.”

Rebels meisje

De toonaangevende Gazetta dello Sport leeft eveneens mee met ‘het rebelse meisje van de Champions League’, zoals Atalanta wordt omschreven. “Nee toch, niet op deze manier?!”, schrijft het vol ongeloof. “De teleurstelling is enorm, maar jullie waren absoluut geen indringer in deze G8. De Godin (de bijnaam van de club, red.) zal niet langer worden gezien als een verrassing op het hoogste niveau. En: Atalanta heeft een door het coronavirus zwaar getroffen stad weer hoop gegeven”, is de Gazetta vol trots over de club.

Tot slot was er La Stampa, dat het met een cliché zegt. “Met opgeheven hoofd: het is een uitspraak die nog nooit zó van toepassing is geweest. Atalanta maakte PSG bang, ging moedig de strijd aan, verdedigde de voorsprong met hand en tand, maar moest buigen toen de droom binnen handbereik was.”

