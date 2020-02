Italiaanse pers komt superlatieven tekort voor recordman ‘Ciro’ Mertens (én er wordt een verklaring gegeven voor de ‘tongviering’) TLB

26 februari 2020

07u30 0 Champions League Daniele ‘Decibel’ Bellini kon zich gisteravond nog eens ouderwets uitleven. De stadionspeaker van Napoli brulde de voornaam van recordman Dries Mertens door zijn microfoon, het publiek volgde. En niet enkel zij waren enthousiast over Mertens’ prestatie tegen Messi en co. Ook de Italiaanse pers haalde de lof boven voor de Rode Duivel, over wiens blessure nog niet veel duidelijkheid is. Een overzicht:

La Gazzetta dello Sport:

De toonaangevende Italiaanse Sportkrant La Gazzetta dello Sport duidde bij zowel Napoli als FC Barcelona een top- en een flopspeler aan na de kraker op San Paolo. Bij Napoli was de topper uiteraard recordschutter Dries Mertens, José Maria Callejon was de ‘antiheld’. “De gedroomde manier om het record van Marek Hamsik te evenaren. Met een geweldige goal tegen één van de meest prestigieuze ploegen”, opent de roze krant. “Mertens deed Napels daveren. ‘Ciro, Ciro’, klonk het uit alle kelen. Maar Mertens was ook niet enkel belangrijk omwille van zijn goal. Ook tactisch was hij belangrijk. Wanneer Napoli de bal niet had, probeerde de spits de passlijnen te blokkeren. Vooral van Busquets, regelmatig mét succes. Mertens moest na rust het veld verlaten na een brutale fout van Busquets en dan was het geen toeval dat uitgerekend de Catalaanse regisseur de ruimte vond om Semedo aan te spelen in aanloop naar de treffer van Griezmann.”

Corriere dello Sport:

“Wat een moment voor Dries Mertens", begint Corriere dello Sport. “Na zijn geweldige plaatsbal - Ter Stegen had geen verhaal - liep hij richting de Curva A. Mertens wees naar het Napoli-logo op zijn shirt en al zijn ploegmaats kwamen hem omhelzen om zijn record te vieren. Daarna, toen de Belg terugkeerde naar zijn eigen helft, richtte Mertens zich nog tot de 50.000 fans op de tribunes van San Paolo. De onverbiddelijke liefde voor de blauwe kleuren werd bezegeld.” De Italiaanse krant kwam voorts ook met een verklaring voor de viering van Mertens, die net als Lorenzo Insigne ostentatief de tong uitstak. “Een eerbetoon aan de excentrieke materiaalman Tommaso Starace, die regelmatig op de Instagram-pagina van Mertens passeert.” Eind oktober vierde Mertens al op soortgelijke manier nadat hij twee keer had gescoord tegen RB Salzburg. Mertens ging toen op en over Diego Maradona in de topschuttersstand bij Napoli.

Sky Sports Italia:

Bij Sky Sports Italia wordt zelfs de term ‘magie’ bovengehaald wanneer het over de 1-0 van Mertens gaat. “Mertens schreef opnieuw geschiedenis. Hij aarzelde niet en knalde de bal heerlijk voorbij Ter Stegen. Ook nadien ‘smeet’ hij zich, maar de droommatch duurde slechts 54 minuten. Na een stevige fout van Busquets moest hij de strijd staken.” Volgens Sky Sports Italia komt de volgende match, tegen Torino, zeker te vroeg voor onze landgenoot. “De eerste onderzoeken van de medische staf lijken op een kneuzing te wijzen, waardoor op een inactiviteit van een tiental dagen moet worden gerekend. Torino zal hij missen, maar voor de terugmatch in Camp Nou zou Mertens dus paraat moeten zijn. Gattuso en co zullen Mertens' talent ook nodig hebben in Spanje.”

Corriere della Sera:

“53 minuten lang was Mertens de held”, schrijft Corriere della Sera. “Eerst en vooral volgde hij de instructies van Gattuso perfect op. Hij werkte keihard in functie van het team en maakte er dan ook op fraaie wijze 1-0 van op pass van Zielinski. Mertens kwam zo naast Marek Hamsik in de topschuttersstand aller tijden van Napoli: 121 stuks. Callejon liet na om een tweede te scoren voor de Italianen, die wel trots mogen zijn op hun werklust. Alles ligt nog open voor de match in Spanje.”