Italiaanse en Spaanse krantenkoppen liegen er niet om: "Diefstal" - "Meesters van de arbitrage" - "Het was penalty!" DMM

12 april 2018

09u48 1 Champions League Wat een heerlijke pot voetbal en wat een ontknoping, gisteravond in het Champions League-duel tussen Real Madrid en Juventus. De Oude Dame haalde als bij wonder een 0-3 achterstand uit de heenwedstrijd op, maar moest in de allerlaatste seconden zijn meerdere erkennen na een (dubieus) toegekende strafschop.

En net die penalty is voer voor uitgebreide discussies in de buitenlandse kranten. In Italië wordt uiteraard de kaart van het onrecht getrokken. Net als Juventus voelen de meeste Italiaanse kranten zich bekocht door scheidsrechter Michael Oliver. Zo pakt 'La Gazzetta dello Sport' - de leidende sportkrant gedrukt op roos papier - uit met 'La Rabbia e l'Orgoglio'. Vrij vertaald: woede en trots. Met ook nog eens het opschrift 'Juve Furibonda' is de teneur duidelijk. Juventus - en bij uitbreiding heel Italië - is furieus door de beslissingen van ref Oliver. Naast een late penalty moesten de Italianen immers ook een rode kaart voor cultheld Gianluigi Buffon slikken.

Reden genoeg voor 'Corriere dello Sport' om een stapje verder te gaan met de kop 'Che Furto'. Wat een diefstal, dus. Zij zien in de beslissing van de scheidsrechter een straf voor alle Italiaanse clubs. Bovendien was het 'un rigore inesistente', een bestraffing op een onbestaande fout.

In L'Equipe, de leidende sportkrant in Frankrijk, wordt dan weer gewezen naar Ronaldo en de geluksfactor. Real kwam inderdaad goed weg met een late penalty, nadat het eigenlijk een slechte wedstrijd had gespeeld. 'La bonne étoile du Real.'

In de Spaanse kranten opvallend genoeg bijval voor de prestatie van Juventus. Al moeten we dat wel met een korrel zout nemen. De dagbladpers in Spanje bekent altijd kleur en afhankelijk vanuit welke hoek is ook de toon in de berichtgeving anders. 'Il Mundo Deportivo' - traditioneel Barcelona-getint sluit zich aan bij de Italiaanse media. Zij noemen Real 'Meesters in de arbitrage', een niet mis te verstane hint naar de scheidsrechterlijke beslissing die de Madrilenen uiteindelijk door het oog van de naald liet kruipen.

Marca - dé Real-krant bij uitstek - titelt dan weer 'Fue Penalti'. Volgens het Spaanse medium was de fout van Benatia op Lucas Vazquez wel degelijk strafschop. Over de rode kaart aan het adres van Buffon wordt dan weer gezwegen.