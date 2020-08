Is er straks nog plaats voor Messi bij FC Barcelona? Mulder: “Hoog druk zetten kan je niet met hem” ODBS

15 augustus 2020

22u02

Champions League Tabula rasa in Camp Nou, daar is iedereen het wel over eens. Een meer delicate vraag: moet dat met of zonder Lionel Messi gebeuren? VTM-analisten Marc Degryse en Jan Mulder zijn het niet eens.

Voor Degryse blijft Messi een veel te begenadigde voetballer om hem zomaar te laten gaan. “Je kan toch een manier van voetballen vinden waarin je Messi kan meekrijgen? Het zijn de tien anderen die de knop moeten omdraaien. Zij moeten evolueren, richting Duits voetbal: fysiek sterker zijn, meer en sneller druk zetten.”

Mulder vreest dat hoog druk zetten simpelweg niet kan met Messi, Degryse vindt hem nog steeds goed genoeg om het verschil te maken en stelt zich eerder de vraag of Messi zelf nog wil. “Messi zal nu druk zetten op het bestuur en willen weten wat de plannen zijn. Wie de nieuwe trainer ook wordt. Het voetbal is geëvolueerd en Barça is niet gevolgd. In de filosofie van Guardiola vind je nog wel tiki-taka terug, maar dan wel naar voren toe. Niet op het tempo van FC Barcelona. Busquets, Piqué, die kunnen niet meer mee.”

Voor Mulder ten slotte is het tijdperk van Barça niet gisteren maar enkele jaren eerder al afgelopen. “Toen eerst Xavi en daarna Iniesta zijn gestopt. Met hen bracht Barça héérlijk voetbal. Spijtig genoeg lopen er zo geen drie spelers ter wereld rond.”

