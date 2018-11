Is er een probleem Isco bij Real Madrid? Coach Solari verwijst nochtans fitte Spanjaard voor het eerst in zijn CL-carrière bij Real naar de tribune MDB

28 november 2018

10u45

Bron: Marca/AS 0 Champions League Er zit een flinke haar in de boter tussen Isco en zijn trainer Santiago Solari. Ook al was de Spaanse middenvelder blessurevrij, toch koos de coach van Real Madrid er voor om Isco voor de wedstrijd tegen AS Roma in de tribune te zetten. Een unicum in de Champions Leaguecarrière van ‘La Magia’ bij de Koninklijke en dat was hij duidelijk niet gewoon. Zo blijkt uit onderstaande video.

Is er een probleem Isco bij Real Madrid? ‘La Magia’ (de Magiër) tovert al een tijd niet meer. Het besluit om hem niet te selecteren tegen AS Roma bracht daar uiteraard geen verandering in. Die beslissing van Santiago Solari stond al langer vast, maar toch reisde de 26-jarige Spanjaard mee af naar Rome. Om geen polemiek te starten, was de redenering van de coach van de ‘Koninklijke’. Bij het bekendmaken van het wedstrijdblad barstte de Isco-bom in Spanje dan toch. Casilla, Diaz, Valverde, Asensio, Ceballos, Vinicius en Javier Sanchez. Zo zag de bank er bij Real Madrid uit tegen AS Roma. Geen spoor dus van Isco. Dat hij die status duidelijk niet gewend is, blijkt uit bovenstaande beelden. Daarop is te zien hoe Isco in het Stadio Olimpico de toegang wordt ontzegd en hij groen lachend op zoek moet gaan naar een andere ingang.

Speelde de blindedarmontsteking weer op? Isco was dit seizoen namelijk een kleine maand buiten strijd, maar die blessure behoort al sinds half oktober tot het verleden. Volledig fit, zo liet ook Solari uitschijnen. “Er zijn specifieke beslissingen voor specifieke momenten. We nemen die beslissingen en dat is het. Die beslissingen worden bijna altijd om sportieve redenen genomen behalve in uitzonderlijke gelegenheden en dat is hier niet het geval.”

Unicum in zijn Champions Leaguecarrière bij Real

Om sportieve redenen buiten de selectie dus. Iets dat Isco op Champions Leagueniveau nog niet meemaakte sinds zijn komst in 2013 naar het Santiago Bernabéu. Niet onder zijn vorige coaches bij Real Madrid Carlo Ancelotti, Rafael Benitez en Zinedine Zidane. Sinds Santiago Solari de plak zwaait in Madrid startte Isco geen enkele keer in de basis. In drie wedstrijden moest hij het stellen met een invalbeurt van 34 minuten of minder, tegen Celta de Vigo bleef hij aan de bank gekluisterd en in de beker tegen derdeklasser Melilla zat hij niet eens in de selectie.

Dat kon nog gezien worden om jonge beloften een kans te geven. Tegen AS Roma in de Champions League ligt dat toch even anders. Volgens Manolo Lama, journalist bij het Spaanse radionetwerk Cadena COPE, viel die beslissing na een incident van afgelopen weekend. “De reden om Isco niet te selecteren tegen Rome is een gebrek aan respect tegenover Solari. Het was de bedoeling om hem niet mee te laten afreizen naar Rome, maar dat heeft Solari niet gedaan om de aandacht niet op Isco te vestigen.”

Ook Marcelo kreeg na de 0-2-zege het thema Isco voor de voeten geworpen. “Ik ben niet de persoon om raad te geven. We zijn volwassenen, ouders van kinderen. We weten dus wat we moeten doen. Alle voetballers willen spelen, maar moeten ook werken en dat is wat alle spelers hebben gedaan. Hij moet werken. Ik zeg niet dat hij niet genoeg werkt, maar in het voetbal is het zo. Kijk wat er mislukt en probeer dat te verbeteren.” Dan toch een goede raad voor Isco. Zodat ‘La Magia’ weer kan toveren.