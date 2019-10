Invaller Michy Batshuayi schiet Chelsea naar overwinning tegen Ajax Redactie

23 oktober 2019

20u47 6 Ajax AJA AJA 0 einde 1 CHE CHE Chelsea Champions League Matchwinnaar. Michy Batshuayi viel twintig minuten voor tijd in en scoorde de beslissende 0-1. Chelsea pakt zo 6 op 9 en komt naast Ajax aan de leiding in groep H.

Verschroeiende openingsfase. Het tempo in het eerste halfuur lag zéér hoog met ook enkele grote kansen. Mason Mount en Hudson-Odoi kwamen dichtbij de openingstreffer. Aan de overkant trof Promes wél raak, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Na de pauze was het lang wachten op doelgevaar. Batshuayi mocht twintig minuten voor tijd invallen en zorgde voor meer schwung bij de bezoekers. Na één minuut kon hij een eerste keer dreigen - Onana pakte makkelijk. Enkele tellen later knalde ‘Batsman’ de bal onbegrijpelijk over voor een open doel.

Het deerde hem echter niet. Want vijf minuten later trof hij wel raak. Christian Pulisic bracht voor en Batshuayi kon aan de tweede paal via de dwarsligger binnen tikken: 0-1. Meteen goed voor de overwinning. Chelsea komt zo naast Ajax aan de leiding in groep H.