Internationale pers en kenners roemen “beste middenvelder ter wereld”: “De Bruyne is een kampioen, een wereldster” GVS

27 februari 2020

07u22 0 Champions League Wat een weelde. Daags nadat Dries Mertens met zijn recordgoal de internationale pers veroverde, is het dit keer de beurt aan Kevin De Bruyne. En ze zijn - als het even kan - nóg lovender. “Weergaloos”, “zoals altijd de architect” en “de beste middenvelder ter wereld.”

The Independent: “De Bruyne stond centraal in de ommekeer”

“De onnodig moeilijke aanpak van Pep Guardiola maakte het lastig. Maar toen hij Kevin de Bruyne van positie wisselde, veranderde alles”, schrijft de Engelse kwaliteitskrant The Independent. “Een weergaloze De Bruyne stond centraal in de ommekeer van City. Hij was de aanstoker van de beste aanvallen. Hij deed meer dan wie dan ook. Hij schotelde Gabriel Jesus de gelijkmaker voor, daarna zette hij City zelf op voorsprong via een strafschop. Zijn beloning. Hij maakte het verschil.”

La Gazzetta dello Sport: “Hij is de ziel van Manchester”

Ook het Italiaanse La Gazzetta dello Sport looft ‘Kev’. “De kapitein van deze historische prestatie voor City is een Belg: Kevin De Bruyne. Hij ontketende volledig nadat Real op voorsprong was geklommen. Met een enorme actieradius was hij de beste man op het veld. Eerst de assist, daarna de goal. Maar dat niet alleen: hij is de ziel van Manchester. Zijn makelaar bleef thuis om de wedstrijd te bekijken op tv, om transferspeculaties te voorkomen. Maar over De Bruyne valt er nu eenmaal weinig te zeggen: hij is een complete kampioen, een wereldster”, klinkt het.

Daily Mail: “De Bruyne als architect, zoals altijd”

“City rechtte fantastisch de rug, met De Bruyne als architect. Zoals altijd”, laat het Engelse The Daily Mail optekenen. “Via een briljante pass zette hij Jezus eerder in de match voor Courtois. Daar had de Braziliaan beter mee moeten doen. Samen met Sterling liet hij Madrid wankelen. De Spanjaarden waren kwetsbaar. En dan die penalty. Het voelde wat aan als fifty-fifty, want zoveel City-spelers misten dit seizoen al van de penaltystip. Maar niet De Bruyne, in deze vorm.”

Van der Gijp bij Veronica: “Met afstand beste middenvelder ter wereld”

Ook bij het Nederlandse Veronica keken ze vol bewondering toe. Vooral analist Analist René van der Gijp was in de wolken. “Ik heb ongelofelijk genoten van De Bruyne. Wat speelde die jongen een wedstrijd. Hij kan alles, alles. Hij doet het in de fases die ertoe doen, hij is sterk aan de bal, hij brengt rust. Hij is met afstand met beste middenvelder van de wereld. Als hij aan de bal is, verdedigen ze zelf niet meer op hen. De tegenstanders weten toch dat hij de bal niet zal inleveren.”

Rio Ferdinand: “Niemand staat naast hem”

En ook gewezen topverdediger Rio Ferdinand was vol lof, live op televisie bij BT Sport. “De Bruyne is de beste middenvelder ter wereld”, was ook zijn mening. “Ik denk niet dat er iemand naast hem staat met dezelfde kwaliteiten. Hij kan alles. Fysiek is hij top, hij kan versnellen en dan is er nog die precisie van de pass. Zijn beslissingen op het laatste derde van het terrein zijn voor 99 procent de juiste.”

El Mundo Deportivo: “De echte hoofdrolspeler”

En in Spanje keken ze met leden ogen toe. “De Belg bevoorraadde zijn ploegmakkers met uitstekende passes en was de echte hoofdrolspeler. Hij stuurde zijn team aan, en maakte het dan nog eens af met een goal”, schrijft El Mundo Deportivo.