Inter komt goed weg tegen Slavia Praag, Lukaku bijna held in slotfase KTH

17 september 2019

20u52 0 Internazionale INT INT 1 einde 1 SLA SLA Slavia Praag Champions League Een ultieme reflex van doelman Kolar in de slotseconde. Geen heldenrol voor Romelu Lukaku op San Siro – hij zou zijn afgevlagd wegens buitenspel. Inter morste in eigen huis met punten.

Twee punten verloren in zijn – op papier – makkelijkste match in een groep des doods met Barcelona en Dortmund. Domper voor Inter. Niet de start waar Antonio Conte op had gehoopt. De verwachtingen en het enthousiasme alweer wat getemperd. Inter zit met vragen. Zijn coach krabt zich in de haren. Zou het aan de veldbezetting liggen?

Het Interpubliek is niet het meest geduldige. Heeft Lukaku nu ook mogen voelen en horen. ‘Big Rom’ zag en raakte amper een bal. Het aantal baltoetsen aan de rust: 13. De teller aan het slot: 26. Het aantal doelpogingen: een kopbal knap gesaved door Kolar in de laatste seconde. Voor de rest moet Lukaku het stellen met meer voorspelbare lange passes richting borst en hoofd met de rug naar doel, eerder dan pogingen in de loop – zo heeft die ze het liefst. Amper een bruikbare voorzet zag hij. Frustrerend avond, maar een hevig juichende Lukaku schreeuwde alle ontgoochelingen van zich af na de late gelijkmaker van Nicolò Barella. Een afgang voorkomen voor een zwoegend Inter.

Een verdienstelijk Slavia Praag had eigenlijk meer verdiend. De Italianen kwamen nooit in hun spel. Peter Olayinka, een ouwe bekende uit de Jupiler Pro League, leek de grote held te worden. Hij trapte Slavia voorbij uit de rebound op voorsprong. De Nigeriaan stond op een blauwe maandag nog op de loonlijst van AA Gent, speelde er geen seconde, maar Francky Dury wekte hem bij Zulte Waregem tot leven. Gent ving in 2018 zowaar nog 3 miljoen voor de aanvaller.