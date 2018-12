In welke groepen is het nog spannend? Welke ploegen moéten winnen? Hier draait het nog om op de laatste speeldag van de Champions League-groepsfase Redactie

Vanavond en morgen staat de laatste speeldag van de Champions League-groepsfase op het programma. Dat Club Brugge na nieuwjaar al zeker in de Europa League speelt, weet u ondertussen wel. Maar in welke poules wordt het wél nog spannend? Een overzicht van wat er per groep nog op het spel staat:

Groep A

In groep A overwinteren Atletico Madrid (12 punten) en Borussia Dortmund (10) in de Champions League, terwijl Club Brugge (5) al zeker is van de Europa League. AS Monaco (1) vormt geen gevaar meer voor de mannen van Ivan Leko. Atletico kan in Jan Breydel poulewinst afdwingen, Borussia Dortmund komt in actie in Monaco.

Groep B

In poule B is het al duidelijk dat PSV, dat 1 punt op de teller heeft, Europees uitgeschakeld is. Net zoals dat het al zeker is dat FC Barcelona (13 punten) groepswinnaar is. De spanning zit bij Inter en Tottenham, die allebei 7 punten hebben. Inter heeft het gunstigste programma: thuis tegen PSV, vanavond om 21u. Tottenham gaat op bezoek bij Barça, dat dus nergens meer om speelt.

Groep C

Groep C is misschien wel de spannendste poule. Sneuvelt Liverpool, nu derde in de groep met 6 punten? De ploeg van Simon Mignolet en Divock Origi moet vanavond om 21u winnen van de huidige groepsleider Napoli (9 punten). Tussen hen in zit Paris Saint-Germain (8), dat op dat moment op bezoek moet bij Rode Ster (4), waar nog altijd wordt gedroomd van de Europa League.

Groep D

Veel is al gespeeld in poule D. FC Porto (13 punten) is zeker groepswinnaar en Schalke 04 (8) gaat sowieso als nummer 2 door naar de volgende ronde. De vraag enige vraag die rest is: wie speelt na de winter in de Europa League, Galatasaray (4) of Lokomotiv Moskou (3)? De Turken, die er het best voor staan, kunnen het klusje straks om 18u55 thuis tegen Porto klaren. De Russen spelen op dat moment uit bij Schalke.

Groep E

Wordt Ajax (11 punten) groepswinnaar? Dan zijn 3 punten vereist tegen leider Bayern München (13), morgen om 21u. Het is de enige overgebleven vraag in poule E, waar Benfica (4) zeker is van de Europa League, omdat AEK Athene (puntloos) geen kans meer maakt. Hun onderlinge treffen in Portugal is dus zonder veel inzet.

Groep F

Groep F is de meest open poule van allemaal. Enkel Manchester City (10 punten) is al zeker van overwintering. Runner-up Olympique Lyon (7 punten) mag niet verliezen in Oekraïne bij Shakhtar Donetsk (5), morgen om 21u, want anders is uitschakeling in de Champions League een feit. Bij Hoffenheim (3) zullen ze hopen dat Lyon wint of gelijkspeelt, want dan hebben de Duitsers nog kans op de Europa League, mits er zelf voor een stunt wordt gezorgd in Manchester.

Groep G

Real Madrid (12 punten) en AS Roma (9) spelen sowieso nog in de Champions League na de winter. Beiden ploegen spelen tegen een tegenstander met 4 punten die vecht om het Europa League-ticket: respectievelijk CSKA Moskou (morgen, 18u55 in Madrid) en Plzen (morgen, 18u55 in Tsjechië).

Groep H

Juventus (12 punten) en Manchester United (10) zien we na de winterse pauze terug op het kampioenenbal, terwijl Valencia (5) al zeker is van de Europa League, omdat Young Boys (1) uitgeschakeld is. De enige vraag is: wie wordt groepswinnaar? Juventus speelt morgen om 21u in Zwitserland, Manchester United gaat dan op bezoek bij Valencia.