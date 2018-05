In ware James Bond-stijl: hoe Sergio Ramos zich telkens klaarstoomt voor een CL-finale MDB

25 mei 2018

12u48 0 Champions League Er zijn nog zekerheden in het leven. Wanneer Sergio Ramos uit het vliegtuig stapt en zich focust op een Champions League-finale met Real Madrid, doet hij dat telkens in ware James Bond-stijl. Met zonnebril, frisse haarsnit en strak in het pak.

Real Madrid heeft voet op Oekraïense bodem gezet om in Kiev de finale van het kampioenenbal met Liverpool te betwisten. Voor Sergio Ramos wordt het zijn vierde eindstrijd in de Champions League en de Spaanse verdediger heeft telkens wel een vast ritueel om die belangrijke partij voor te bereiden. Wanneer Ramos van het vliegtuig stapt, doet hij dat telkens met een zonnebril op de neus, in een net pak en met een fris geknipte haarsnit.

Het levert alvast een opvallende reeks van foto's op. Ook in Lissabon (2014), Milaan (2016) en Cardiff (2017) zette Sergio Ramos in geheel eigen stijl koers richting het hotel.

Voor de finale in Lissabon (Real Madrid - Atlético Madrid: 4-1 na verlengingen) in 2014:

Voor de finale in Milaan (Real Madrid - Atético Madrid: 1-1, 5-3 na strafschoppen) in 2016:

Voor de finale in Cardiff (Real Madrid - Juventus: 4-1) in 2017: