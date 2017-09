IN KAART: Anderlecht heeft beste kans op overwinteren bij winst eerste thuismatch in Champions League Bart Fieremans

11u48 4 photonews Champions League Anderlecht staat vanavond thuis tegen Celtic Glasgow voor een gigantische uitdaging: kan paars-wit voor het eerst sinds het CL-seizoen 2000-2001, toen Anderlecht onder Aimé Anthuenis de eerste groepsfase op kop afsloot, nog eens de eerste wedstrijd thuis in de groepsfase winnen?

Toen bleek de 1-0-zege in het Constant Vanden Stockstadion tegen PSV de voorbode van de strafste CL-campagne van Anderlecht in zijn historie, het enige seizoen ook dat paars-wit in de CL wist te overwinteren. In de toenmalige tweede groepsfase startte Anderlecht trouwens ook sterk met 1-0-thuiswinst tegen Lazio Roma.

BELGA

In alle andere Champions Leaguejaargangen waarin Anderlecht de groepsfase bereikte - paars-wit neemt nu voor de twaalfde keer op 26 edities aan het kampioenenbal deel - draaide de eerste thuismatch steevast op een (halve) ontgoocheling uit: vijf keer een draw, vijf keer een nederlaag.

Slechte balans

De totaalbalans van Anderlecht in CL-thuismatchen oogt evenmin rooskleurig: paarswit verloor exact 18 van 36 groepswedstrijden in het Astridpark. Daartegenover staan 10 thuiszeges (28%) en acht draws (22%). Opgedeeld naar het land van de tegenstanders houdt Anderlecht wel een goede herinnering aan de enige vorige keer dat een Schotse ploeg in de CL het Astridpark bezocht: in het seizoen 2002-2003 dwong Anderlecht Celtic Glasgow op de knieën met 1-0 dankzij een goal van Aruna Dindane. In wedstrijden thuis tegen de vijf grote voetballanden (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) kon paars) wit evenwel zelden stunten: amper vier zeges en vier draws in 23 onderlinge duels.

Slotconclusie: Anderlecht kan vanavond maar beter winnen tegen Celtic Glasgow. Met in het achterhoofd de gezegende campagne van 2001-2002 biedt dat het beste perspectief om na zestien jaar nog eens te overwinteren in de Champions League.

Photo News