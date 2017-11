In eigen land heer en meester, in Champions League dreigt uitschakeling: Mertens & Napoli met de rug tegen de muur Yari Pinnewaert

13u01 0 Photo News Champions League Vanavond strijdt SSC Napoli voor lijfsbehoud in de Champions League. Dries Mertens & co kwamen in groep F tot dusver niet verder dan drie schamele puntjes uit vier wedstrijden en flirten dus met de uitschakeling. Wordt er niet gewonnen tegen Shakhtar Donetsk, dan moeten de Napolitanen zich na nieuwjaar naar alle waarschijnlijkheid tevreden stellen met de Europa League.

't Kan verkeren, zei Bredero ooit. In eigen land fiere leider met 35 punten uit 13 wedstrijden, in de Champions League dreigt de uitschakeling. Waar de troepen van Sarri als een trein door de Serie A razen, lijkt het op het kampioenenbal tegen de topteams maar niet te willen lukken. Hoogst attractieve wedstrijden met telkens meerdere momenten waarop Napoli het laken naar zich toe kon trekken, maar finaal was de afwerking net niet zuiver genoeg, het verdedigen niet secuur genoeg of de omschakeling te traag. Maar ach, niemand zal er in Napels om malen als er aan het einde van het seizoen voor het eerst in 27 jaar kampioen wordt gespeeld in Italië, zeker?

Aftrappen deed Napoli zijn CL-campagne met een 2-1-verlies bij Shakhtar Donetsk. Coach Sarri liet toen Rode Duivel Dries Mertens op de bank en dat werd hem onder meer door de Corriere dello Sport niet in dank afgenomen. "Nooit meer", schreef het blad, alluderend op het feit dat Napoli het zich nooit kan permitteren om de goaltjesdief uit de ploeg te laten. De wedstrijd daarop speelde en scoorde Mertens wel (3-1-winst tegen Feyenoord), maar in de heenwedstrijd bij Manchester City schoten Napoli en onze landgenoot zichzelf in de voet. Hij miste namelijk een penalty in de 2-1-nederlaag en ook de terugwedstrijd tegen de 'Citizens' ging met 2-4 verloren.

De kalender was de Italianen ook niet echt gunstig gezind. Twee keer tegen tegen Manchester City spelen op het moment dat die nog vol moeten gaan voor kwalificatie, of zoals Shakhtar thuis tegen de Engelsen mogen spelen op het moment dat die al geplaatst zijn; het is dag en nacht verschil. Maar toch is er voor Napoli nog een waterkans op de volgende ronde. Zelf nog twee keer winnen en Kompany en De Bruyne die met City hun sportieve plicht vervullen in Donetsk, en klaar. Maar makkelijk wordt dat in elk geval niet...

