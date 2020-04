In CL-finale 2011 ging het niet alleen over Messi maar ook Abidal, de échte winnaar na strijd tegen kanker FDZ

24 april 2020

04u00 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de zege van een ongenaakbaar FC Barcelona in 2011 tegen Manchester United (3-1).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wembley was negen jaar geleden het ­decor van een nieuwe Champions League-overwinning van FC Barcelona en Pep ­Guardiola. Barça boven in Londen. Op 28 mei 2011 ging het over Lionel Messi.

Die dag in Londen scoorde de kleine Argentijn voor het eerst op Engelse bodem. Evenaarde hij Cristiano Ronaldo met 53 doelpunten in dat seizoen. Maakte hij zijn 12de doelpunt in één en dezelfde ­Champions League-campagne – enkel Van Nistelrooij deed het hem toen voor. En Messi werd toen als eerste ooit drie keer op rij topschutter in de Champions League.

Pedro scoorde iets voor het half uur na een fantastische assist van metronoom Xavi, Wayne Rooney maakte niet veel later onverwacht gelijk. Nochtans was Barcelona doorlopend de betere ploeg. Zij domineerden, controleerden, bepaalden het tempo. All night long.

Het was de tiki-taka-tijd van onder Pep Guardiola. Een ongrijpbare bal voor de tegen­stander. “De beste ploeg waar we ooit tegen gespeeld hebben”, verzuchtte Alex Ferguson achteraf. “Ik weet dat, ik aanvaard dat.” Woorden ingegeven door de tweede helft op Wembley. Messi schoot Barcelona op voorsprong met een lage schuiver voorbij Van der Sar. En David Villa zorgde voor de 3-1 na slecht verdedigen bij Manchester United. Zijn krul uit stand was geweldig schoon.

Sneller dan verwacht

Op 28 mei 2011 ging het ook over Eric ­Abidal, toen 31 jaar. Bij de onfortuinlijke Fransman werd twee maanden voor de finale een tumor op de lever verwijderd. Abidal keerde sneller ­terug dan verwacht, maakte zijn wederoptreden in de halve finale tegen Real ­Madrid met een korte invalbeurt en stond in de finale tegen Manchester United negen­tig minuten op het veld.

Het mooiste moment voor Abidal moest dan nog komen. Niet gelegenheids­aanvoerder Xavi, niet aanvoerder Carles Puyol – hij viel in tijdens de finale –, maar wel de linksachter mocht de Beker met de Grote Oren in ontvangst nemen van zijn landgenoot Michel Platini. Met de kapiteinsband rond de arm schreeuwde hij het uit. De vreugde van de avond en de nieuwe Champions League-zege, de frustratie van de maanden voordien.

Een jaar later zou Abidal een levertransplantatie van negen uur ondergaan, in 2018 werd hij technisch directeur bij de Blaugrana – waar hij onlangs overhoop lag met Messi en co. Times change. Maar de herinnering van 28 mei 2011 ­nemen ze hem niet meer af.

28 Mei 2011 - Wembley, Londen

• Toeschouwers: 87.695

• Scheidsrechter: Viktor Kassai (Hongarije)

• BARCELONA: Valdés • Dani Alves (88’ Puyol), Mascherano, Piqué, Abidal • ­Busquets, Xavi, Iniesta • Pedro (90’ Affelay), Villa (86’ Keita), Messi

• MAN UNITED: Van der Sar • Fabio (69’ Nani), Ferdinand, Vidic, Evra • ­Valencia, ­Carrick (77’ Scholes), Giggs, Park • Rooney, Chicharito

• Doelpunten: 27’ Pedro (1-0), 34’ Rooney (1-1), 54’ Messi (2-1), 69’ Villa (3-1)

• Gele kaarten: Valdés, Dani Alves, Valencia, Carrick