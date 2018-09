IN BEELD. De tranen van Ronaldo door de jaren heen: "Hij was vroeger altijd al een huilebalk" DMM

20 september 2018

12u13 0 Champions League Tranen bij Cristiano Ronaldo gisteren en dat is niet voor de eerste keer. De 33-jarige Portugees liet zijn emoties de vrije loop na zijn rode kaart tegen Juventus, maar staat volgens een voormalig ploegmaat al langer bekend als een huilebalk.

Zijn elfde rode kaart uit zijn carrière was er even te veel aan voor Cristiano Ronaldo, gisteren bij zijn Champions League-debuut voor Juventus. De Portugese aanvaller gaf Valencia-speler Murillo een tik en bekocht dat met een strenge rode kaart van ref Felix Brych. Ronaldo, die ongetwijfeld meer had verwacht van zijn eerste wedstrijd voor Juventus op het kampioenenbal, barstte prompt in tranen uit.

Hij mist niet alleen de volgende match tegen Young Boys Bern, maar wellicht komt door een schorsing ook zijn terugkeer naar Manchester United in het gedrang. Ronaldo was keek er naar uit om zich nog eens te tonen op Old Trafford, de plaats waar het voor hem allemaal begon.

"Hij weende toen een ploegmaat de bal niet wou afspelen

Een mens zou dus voor minder een traantje wegpinken, al is dat bij Ronaldo lang geen nieuwtje meer. Ricardo Santos, een oud-ploegmaat van de Portugees in zijn jeugdjaren bij CF Andorinha (Madeira), vertelde in het verleden dat de topschutter aller tijden in de Champions League altijd al bekend stond als een huilebalk.

"Zo noemden we hem inderdaad. Hij barstte makkelijk in tranen uit toen we een wedstrijd verloren. Evengoed kon hij huilen van geluk bij een overwinning. Nog een andere keer weende Cristiano omdat één van zijn ploegmaats de bal niet wou afspelen. Dat emotionele is dus altijd een deel van zijn persoonlijkheid geweest."

Ook in zijn profcarrière zijn de voorbeelden talrijk. Zo maakte het grote publiek voor het eerst kennis met de tranen van Cristiano Ronaldo na de verloren EK-finale tegen Griekenland in 2004. Nog recenter waren bijvoorbeeld zijn tranen bij zijn blessure vroeg in de finale van het EK in 2016. Een overzicht.

2004: Ronaldo huilt als 19-jarige na verlies tegen Griekenland.

2006: Tranen bij de uitschakeling op zijn eerste WK in Duitsland

2008: Tranen van geluk na de eerste CL-eindzege met Manchester United

Will never forget Cristiano Ronaldo in tears after we won the Champions League in Moscow. Pure emotion. pic.twitter.com/vuQUpZmw8S The Man Utd Way(@ TheManUtdWay) link

2016: Ronaldo ziet EK-finale in rook opgaan door vroege blessure

2016: Tranen van geluk naast het veld bij de EK-overwinning van Portugal

2018: Ronaldo moet huilend het veld verlaten na zijn eerste rode kaart voor Juventus