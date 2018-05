IN BEELD: De Oekraïense nachtmerrie van pineut Karius GVS

27 mei 2018

00u00 0 Champions League Een avond om snel te vergeten voor Loris Karius. Van een schlemiele pass tegen het been van Benzema tot het mea culpa slaan bij de eigen supporters. Een Oekraïense nachtmerrie in beeld.

Eerste flater

Karius laat zich in het begin van de tweede helft heel makkelijk in de luren leggen. De Duitse doelman wil het leer ontzetten maar trapt pardoes tegen het been van Benzema. De bal hobbelt binnen: 1-0

Tweede flater

De 2-0. Het schot van Bale was gevaarlijk maar Karius gaat ook hier in de fout. Hij is niet secuur met de vuisten en laat de bal binnenglippen. Een tweede keer valt hij ongeloof tegen de grasmat, de meute kan zijn ogen niet geloven.

Troost na de match

Vanzelfsprekend moesten de ploegmakkers de onfortuinlijke keeper troosten na de match. De tranen stroomden van de wangen van Karius.

Vergiffenis bij de fans

Als laatste wapenfeit ging Karius zich verontschuldigen bij de fans. Pakkende taferelen, bij heel wat supporters van 'The Reds' gingen de handen dan ook op elkaar.

Karius apology to the fans. This is truly touching :cry:pic.twitter.com/xDx6r6LkAP Kay :ru:(@ RMPanther) link