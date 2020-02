Imponerende spitsen en de jongste coach ooit die het boven verwachting doet: opvallende vaststellingen na de heenronde van de achtste finales in de CL CPG

De heenronde van de 1/8ste finales in de Champions League zit erop. Wat moeten we onthouden en welke cijfers sprongen in het oog? Van een kaartenrecord voor Ramos tot een bijna onmogelijke return voor Chelsea. Een overzicht.

Primeur voor kaartenpakker Ramos

Sergio Ramos is de eerste speler die voor de derde keer in de Champions League een rechtstreekse rode kaart kreeg voorgeschoteld. Nog nooit deed iemand hem dat voor. Tegen Manchester City pakte hij in totaal zijn vierde rode karton in de Champions League. Daarmee evenaarde de Spanjaard het record van Zlatan Ibrahimovic en Edgar Davids die in de CL ook elk vier rode prenten verzamelden.

Donkere wolken boven Stamford Bridge

Chelsea verloor op eigen veld van Bayern München met 0-3. Nog nooit eerder leden The Blues een grotere thuisnederlaag in een Europese wedstrijd. De statistieken voor de return zijn evenmin hoopgevend voor de Londense club. Historisch gezien sloeg geen enkel team erin om zich na een 0-3-nederlaag alsnog te plaatsen voor de volgende ronde.

Serge Gnabry scoort alleen in Londen

Serge Gnabry scoorde voor Bayern in de 0-3-overwinning tegen Chelsea twee treffers. Zijn vorige vier doelpunten in de Champions League scoorde de 24-jarige vleugelspeler allemaal in de 2-7-overwinning tegen Totteham. In totaal scoorde Gnabry dus al zijn zes CL-goals in Londen. Samen met Lionel Messi is hij de enige speler die dat bij een niet-Engelse club kon realiseren.

Gnabry speelde in het verleden voor Arsenal - ook een Londense club. De aanvaller kon het niet laten om dat via Twitter nog eens extra te benadrukken: “Londen is nog steeds rood”, met een verwijzing naar de rode clubkleuren van zowel Arsenal als Bayern.

London still red.. #FCB pic.twitter.com/3108THrtzv Serge Gnabry(@ SergeGnabry) link

Zes op een rij voor Lewandowski

Ook Robert Lewandowski stond dinsdagavond aan het kanon bij Bayern. De Pool is de eerste speler bij Bayern München die in zes opeenvolgende CL-wedstrijden wist te scoren. De spits maakte tegen Chelsea zijn elfde Champions league-doelpunt van het seizoen en is daarmee ook topschutter.

Doelpuntenrecord(s) voor Mertens

Dries Mertens scoorde tegen FC Barcelona zijn 121ste doelpunt voor Napoli. Samen met Marek Hamšík is hij nu all-time topschutter van de Italiaanse topclub. Met dat historische doelpunt is hij ook de eerste Belg die erin slaagde om in één enkel CL-seizoen zes keer te scoren. In het seizoen 2016/17 scoorde hij al eens vijf keer in de Champions League. Ook Romelu Lukaku vond in het seizoen 2017/18 al eens vijf maal de weg naar doel.

Doelpuntenmachine Haaland imponeert

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) scoorde tegen PSG zijn negende en tiende Champions League-goal. Om dat doelpuntenaantal te bereiken, had de Noorse sensatie slechts zeven wedstrijden nodig. Nog nooit eerder scoorde iemand in zijn eerste zeven CL-wedstrijden meer dan zeven doelpunten.

De spits kan ondertussen een hele waslijst aan straffe statistieken voorleggen. Zo is Haaland met zijn tien treffers goed voor evenveel CL-doelpunten als de hele ploeg van Dortmund samen. Ook Barcelona scoorde dusver tien goals in de Champions League.

Julian Nagelsmann (RB Leipzig) jongste coach ooit in achtste finale Champions League

Leipzig ging in Tottenham winnen met 0-1. Julian Nagelsmann (32 jaar en 211 dagen) - de coach van de Duitse club - is de jongste trainer ooit die een ploeg leidde in een knock-outronde van de Champions League. Het record stond voorheen op naam van Domenico Tedesco (33 jaar en 161 dagen) bij Schalke 04. Hij verloor vorig seizoen op 20 februari met 2-3 van Manchester City.

IJzersterke thuisreputatie Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft een sterke thuisreputatie in het Wanda Metropolitano. Onder Diego Simeone verloren de Madrilenen hun laatste dertien thuiswedstrijden in de knock-outfase van de Champions League niet. Negen keer wist Atlético te winnen, vier keer speelde het gelijk. In die dertien wedstrijden slikte het slechts twee tegendoelpunten.

100 CL-wedstrijden voor Benzema in het shirt van Real Madrid

Karim Benzema speelde tegen Manchester City zijn 100ste Champions League-wedstrijd in het shirt van Real Madrid. De Fransman is de zesde speler die dat realiseerde. De andere vijf spelers zijn Iker Casillas (150), Raúl (130), Sergio Ramos (123), Roberto Carlos (107) en Cristiano Ronaldo (101).