Iedereen wild van "genie" Moussa Dembélé: "Niemand die momenteel beter een wedstrijd dicteert dan hij" ODBS/KTH

14 februari 2018

11u02 144 Champions League Tottenham maakte gisteren indruk in het Juventus Stadium. 2-0 achter na negen minuten, maar dan de Italiaanse kampioen en Champions League-finalist van vorig jaar gewoon overklast. Geniale orkestmeester en motor van de Spurs: Moussa Dembélé, die ook in Turijn zijn grootse vorm etaleerde. Dat bewijzen vooral zijn passingstats, terwijl ook de lof van de Engelse analisten niet achterwege blijft. "Er is geen speler die momenteel beter een match dicteert dan hij", aldus Rio Ferdinand. "Mijn stats", zei Dembélé. "Lig ik niet wakker van."

Mousa Dembele broke Sami Khedira's ankles so badly that Khedira had to come out of the match after this pic.twitter.com/P3J1X4E21A Ryan Rosenblatt(@ RyanRosenblatt) link

't Was even slikken voor Tottenham, in het begin van de heenmatch van de achtste finales op het kampioenenbal. Higuain sloeg twee keer toe, nadat hij eerst te veel vrijheid kreeg en nadien een penalty omzette. Maar in plaats van te kraken begonnen de Spurs te voetballen. Dat deden ze zo goed, dat de in Italië ongenaakbare 'Oude Dame' -sinds 2011/2012 zes keer op rij de scudetto gepakt- het na een tijdje totaal niet meer wist. Wat meer was: Tottenham zette dat overwicht ook om in twee goals tegen het defensief onwrikbaar geachte Juve. In hun laatste 16 matchen in alle competities moesten ze slechts één goal incasseren, in hun laatste acht thuiswedstrijden hielden ze telkens een clean sheet. In 2018 hadden ze zelfs nog niet één goal geïncasseerd.

Naast 'usual suspect' Harry Kane, die de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam, en Eriksen, maker van de 2-2 op vrije trap, maakte ook Moussa Dembélé veel indruk in Turijn. Op BT Sport, de Engelse rechtenhouder van de Champions League, staken Steven Gerrard en Rio Ferdinand de loftrompet over de Rode Duivel. "Hij was geweldig. Ik kan me niet herinneren dat Dembélé op dit niveau zo'n goeie match gespeeld heeft. De hele avond lang was hij outstanding", aldus het Liverpool-icoon. Rio Ferdinand ging zelfs nog een stap verder. "Over Dembélé werd altijd gezegd dat hij niet genoeg creëert, dat hij niet scoort, dat hij dit niet doet en dat. Maar de laatste weken toont hij dat er op het allerhoogste niveau niemand beter een wedstrijd kan dicteren dan hij. Hij bepaalt op het middenveld het tempo van de wedstrijd. Hij is een topregisseur: geen speler van Tottenham die de bal meer raakte en die dat accurater deed."

Moussa Dembele's game by numbers vs. Juventus:



116 touches

94 (95%) passes completed

6 (86%) take-ons completed

4 (100%) tackles won

2 chances created

1 interception



Absolutely bossing the midfield. pic.twitter.com/xk6P5T3hd8 Squawka Football(@ Squawka) link

Spurs-trainer Pochettino is een onvoorwaardelijke fan. Zo zei hij in april 2017: "Ik zeg Moussa altijd: ‘'Later, in mijn biografie, zal jij één van die geniale spelers zijn van wie ik het geluk had om hun pad te mogen kruisen.' Diego Maradona was er één, Ronaldinho, Jay-Jay Okocha en Iván de la Peña. Hij was een genie, net als Moussa Dembélé. We vertellen hem ook altijd dat, als we hem onder onze hoede hadden gehad op zijn 18de of 19de, hij tot één van de beste spelers in de wereld had kunnen uitgroeien.” Hem hoef je niet te overtuigen van de kwaliteiten van Dembélé. Zaterdag, na een zoveelste glansprestatie van de Rode Duivel tegen Arsenal, noemde Pochettino hem opnieuw een genie.

Tegen Juventus trok Dembélé die lijn door. In deze vorm, en zonder kwaaltjes, is er maar één de baas op de middenstrook. Met en zonder bal. Een controlerende krachtpatser met een elegante swing in de heupen en energie voor twee. Spurs’ smooth operator. Op Twitter en het internet regende het woensdagavond weer stats van Dembélé. Over zijn weinige balverliezen. Zijn precieze passing. Zijn duelkracht. Zijn dribbels en zijn magnetische voeten. "Eerlijk: ik zit niet veel op Twitter en sociale media", zegt Dembélé. "Ik zie die posts dus nooit passeren. Ook de technische staf wijst ons niet op die cijfers. Nooit. Weet je, die passcijfers en zo vertellen me ook niet of ik een goeie match heb gespeeld. Maar ‘t is wel mooi."

Bij Spurs buigen ze het diepst voor hun topschutter Harry Kane, een van hun, maar ook voor Dembélé gaan ze gewillig door de knieën. Hun heerlijke verleider, die in de populariteitspolls samen met boefje Dele Alli en zijn afweerchefs Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de orde onder prins Kane vormt. "Oh, Moussa Dembélé", weerklonk ook gisteren op de beats van 'Seven Nation Army' van The White Stripes in Turijn. Lieveling. Bij Tottenham hopen ze vooral dat hij straks fi blijft. Zeurende pijntjes in enkels en heupen hebben Dembélé afgeremd. Op zijn blessure-cv staan sinds 2010 maar liefst 46 kwetsuren - op het ritme van Kompany. De komst van Pochettino schudde de 'schone slaper' drie jaar geleden weer wakker. Medische staf en fysieke trainers kneedden een stevigere Dembélé. De gewrichten vertonen nog altijd snel barstjes, maar de onderlinge structuren hebben ze gewapend. “Los van mijn blessures heb ik me altijd goed gevoeld”, zei Dembélé zaterdag. "Ik hoor de mensen de laatste weken wel vaker zeggen dat ik 'goed' bezig ben. Tegen de grotere teams valt dat harder op, maar ik ben al een tijdje goed bezig. Ik ben blij dat ik weer week na week kan spelen. Het gaat ook elk jaar beter. Zelfde trainer, zelfde filosofie. Dat maakt het ook makkelijker."

Mousa Dembele doesn’t care about his stats: “I don’t spend a lot of time on social media. I don’t see those stats. Also the staff don’t mention them. Never. It doesn’t prove that I’ve played a good game or not.” #thfc #coys https://t.co/s7PaScsMxs Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Rode Duivels?

In Engeland snappen ze maar moeilijk dat een Dembélé, een van de betere controleurs in de Premier League, zo weinig kansen krijgt bij de Rode Duivels - Witsel is er de vaste man. In een uitgelekt scoutingsrapport van bekertegenstander Newport County werd nogmaals zijn status onderstreept: 'met voorsprong de beste speler van Spurs'; 'erg creatief en een excellente passeur'; 'de architect van het aanvalsspel', 'goed met beide voeten', 'maakt veel overtredingen'. "In deze ploeg voel ik me comfortabel", zei Dembélé. "Wij kunnen van elk team winnen." Juventus is gewaarschuwd voor de terugmatch. En moet bidden dat Dybala en Matuidi, gisteren in de lappenmand, dan wel van de partij zijn.