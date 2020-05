Iconen van het voetbal. “Het leek alsof het stadion ging ontploffen”: waarom Piqué z’n CL-debuut niet snel zal vergeten TLB/JSU

22 mei 2020

Hij is nog altijd maar 33, maar Gerard Piqué heeft al een duizelingwekkend palmares bij elkaar gevoetbald. De Spaanse centrale verdediger van FC Barcelona won al vier keer de Champions League én hij maakt deel uit van het clubje van spelers dat meer dan honderd keer in actie kwam op het kampioenenbal. “Honderd matchen? Dat aantal stemt me een beetje droevig, want dat betekent dat ik oud word”, aldus Piqué. “Om aan dat aantal matchen te komen in de Champions League, heb je minstens tien of elf jaar nodig bij een grote ploeg. Natuurlijk maakt het me ook wel blij. Want het toont dat ik tot nu toe al een heel bijzondere carrière heb gehad.”

Piqué debuteerde in de Champions League in het shirt van Manchester United. Met de Engelse grootmacht ging hij toen met 3-0 onderuit op het veld van Fenerbahçe. “Ik zal me die fans altijd blijven herinneren”, zegt Piqué. “Ik was zeventien, het leek alsof het stadion ging ontploffen. We hadden ons al geplaatst voor de volgende ronde. Ik kreeg toen de kans om te debuteren en dat zal ik nooit vergeten. Het is nu vijftien jaar geleden, maar het blijft een onvergetelijke ervaring.”

‘Club van 100’

Piqué behoort tot een elitekransje van 46 spelers die minstens honderd keer in actie kwamen in de Champions League. Daarom zocht de UEFA hem op voor een uitgebreid gesprek (zie video boven). Eerder was het ook al de beurt aan Gianluigi Buffon, Andriy Shevchenko en Paulo Maldini. Morgen sluit Iker Casillas het rijtje.

