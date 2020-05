Iconen van het voetbal. De knotsgekke CL-finale van “gepasseerde” Casillas, die z’n mouwen afknipte voor hij inviel: “Ik was niet klaar” TLB

23 mei 2020

08u00 0 Champions League Geen voetballer die vaker in actie kwam in de Champions League dan Iker Casillas. De nu 39-jarige ex-keeper van Real Madrid heeft 181 CL-optredens op zijn teller staan, verzameld in het shirt van Real Madrid en FC Porto. “Ik ben trots op dat record. Maar bovenal ben ik fier op het feit dat ik de competitie drie keer heb kunnen winnen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

181 wedstrijden, dat betekent ook: héél wat memorabele momenten. Casillas mijmert in bovenstaande video over de - zeker voor hem - memorabele finale van 2002. Real-coach Vicente Del Bosque passeerde Casillas andermaal en reservedoelman César Sánchez mocht aan de match tegen Bayer Leverkusen beginnen. Maar de Spanjaard viel geblesseerd uit en Casillas mocht invallen.



Daar was de doelman echter niet op voorbereid, zo vertelt hij in bovenstaande video. Casillas speelde altijd in een shirt met korte mouwen, maar hij had een exemplaar met lange mouwen aangetrokken. “Korte mouwen voelden comfortabeler en vrijer. Ik was niet klaar en nerveus. Op die manier wilde ik niet invallen in een finale. Daarom moest ik mijn mouwen inkorten met een schaar. Uiteindelijk wonnen we ook tegen een sterk Leverkusen. Ik was pas twintig, maar het was toch al mijn tweede Champions League-eindzege. Ik kijk er met veel plezier op terug.”

‘Club van 100’



Casillas voert de illustere ‘club van 100' aan: 46 voetballers kwamen meer dan honderd keer in actie op het kampioenenbal. Maar speelde dus meer CL-matchen dan ‘San Iker’. De Spanjaard stond 181 keer onder de lat op het kampioenenbal (Cristiano Ronaldo volgt op de tweede plek met 171 duels, red.). Daarom zocht de UEFA hem op voor een uitgebreid gesprek. Eerder was het ook al de beurt aan enkele andere iconen: Gianluigi Buffon, Andriy Shevchenko, Paulo Maldini en Gerard Piqué.

Lees ook:

Iconen van het voetbal. Zo keek Buffon als jongeling op naar doelman uit... Kameroen: “Ik vond het gewéldig wat hij deed”

Iconen van het voetbal. De dag waarop een 21-jarige Shevchenko z’n visitekaartje afgaf, in de vorm van een hattrick tegen Barça: “Overgetelijk”Iconen van het voetbal. De gewonnen CL-finale die Maldini zich amper herinnert: “Ik moest vragen of we gewonnen of verloren hadden”

Iconen van het voetbal. “Het leek alsof het stadion ging ontploffen”: waarom Piqué z’n CL-debuut niet snel zal vergeten