Iconen van het voetbal. De gewonnen CL-finale die Maldini zich amper herinnert: "Ik moest vragen of we gewonnen of verloren hadden"

21 mei 2020

08u00 3 Champions League Een kwarteeuw speelde Paolo Maldini (51) in het shirt van zijn AC Milan. Onder meer zeven landstitels en vijf Champions-League titels heeft de legendarische verdediger op zijn palmares staan. Al herinnert de Italiaan zich nog maar weinig van de laatste finale die hij won...



Een voetbalicoon in Europa, een God in Milaan. Paolo Maldini speelde 25 seizoenen bij de club van zijn hart, AC Milan. Met vader Cesare en zoon Daniel, is de familie Maldini over drie generaties heen een deel geworden van de Italiaanse topclub. In totaal speelde Paolo Maldini met AC Milan acht Champions League-finales, waarvan hij er vijf wist te winnen. Een laatste keer in 2007. In het Olympisch Stadion in Athene ging Liverpool met 2-1 voor de bijl, al herinnert Il Capitano zich van die wedstrijd niet veel meer.

“Na een moeilijke seizoensstart slikte ik zoveel ontstekingsremmers dat ik me nog heel weinig herinner van die finale”, onthult Maldini in een interview met UEFA (zie boven). “Ik herinner me het begin en het einde van de wedstrijd, de goals van Inzaghi en de viering achteraf.”

Narcose

“Na de finale moest ik geopereerd worden aan mijn knie. Na de algemene narcose werd ik een aantal keer wakker en vroeg ik me telkens opnieuw af of we gewonnen of verloren hadden. Na enkele seconden van paniek, herinnerde ik me de zege. Ik viel vervolgens opnieuw in slaap en werd wat later uiteindelijk blij wakker”, verduidelijkt de voormalige verdediger van AC Milan.

‘Club van 100’

Maldini behoort tot een elitekransje van 46 spelers die minstens honderd keer in actie kwamen in de Champions League. Daarom zocht de UEFA hem op voor een uitgebreid gesprek (zie video boven). Eerder was het ook al de beurt aan Gianluigi Buffon en Andriy Shevchenko. De komende dagen passeren Gerard Piqué en Iker Casillas nog de revue.

