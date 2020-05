Iconen van het voetbal. De dag waarop een 21-jarige Shevchenko z’n visitekaartje afgaf, in de vorm van een hattrick tegen Barça: “Overgetelijk” CPG/TLB

20 mei 2020

Champions League Een icoon van het Europese voetbal is hij, Andrey Shevchenko (43). De spits groeide uit tot een legendarische doelpuntenmachine bij AC Milan en Chelsea. Als jonkie stak hij de neus aan het venster bij Dynamo Kiev, waarvoor hij ooit een hattrick scoorde tegen het grote FC Barcelona. Een terugblik.

Eén helft, meer had de toen amper 21-jarige Shevchenko in het seizoen 97/98 niet nodig om het grote Barcelona in Camp Nou eigenhandig over de knie te leggen in de Champions League (het werd 0-4, red.). “Prachtige herinneringen”, noemt de huidige bondscoach van Oekraïne het zelf in een interview met UEFA (zie boven).

“Het was een onvergetelijke wedstrijd. Na mijn eerste doelpunt wist ik dat ik nog zou scoren. Ik wilde meer. Maar een zuivere hattrick had ik niet meteen voor mogelijk gehouden. Op het einde van de eerste helft stond het al 0-3, iets wat moeilijk te geloven was. Het was één van de beste wedstrijden in de geschiedenis van Dynamo Kiev”, aldus de Oekraïner.

‘Club van 100’

Met exact 100 Champions League-wedstrijden op zijn teller behoort Shevchenko tot een elitekransje van 46 spelers die minstens honderd keer in actie kwamen op het kampioenenbal. Daarom zocht de UEFA hem op voor een uitgebreid gesprek (zie video boven). Eerder was het ook al de beurt aan Gianluigi Buffon en de komende dagen passeren ook Paulo Maldini, Iker Casillas en Gerard Piqué de revue.

