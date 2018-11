Hoogdag voor Ajax: Amsterdammers plaatsen zich voor het eerst in dertien jaar voor knock-outfase Champions League MH

27 november 2018

20u47 0 AEK AEK AEK 0 einde 2 AJA AJA Ajax Champions League Na dertien jaar is het éindelijk prijs. Voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 –toen met de 19-jarige Thomas Vermaelen in de rangen- overwintert Ajax in de Champions League. De verdiende 0-2-zege vanavond in Athene gaf de kwalificatie extra glans.

De Ajacieden hadden wel een strafschop halfweg de tweede helft nodig om de Griekse code te kraken. Tadic bleef koel vanop de stip, waarna de Servische international vier minuten later het pleit ook definitief beslechtte. Ajax wipt door de zege zelfs (even) naar de leidersplaats in groep E. Het telt één punt meer dan het grote Bayern, dat later vanavond -de Rekordmeister ontvangt Benfica- nog in actie komt.

Voor AEK zit het Europese avontuur er dit seizoen op. De Grieken, die ook in de vaderlandse competitie in crisis verkeren, blijven na vijf speeldagen puntenloos laatste.