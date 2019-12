Hoofdrolspelers doen hun verhaal over de rustpauze in legendarische CL-finale: “Het was chaos, Kaka kneep ons tussen de lijnen dood” DMM

11 december 2019

13u19

Bron: Sky Sports 0 Champions League De meest legendarische Champions League-finale aller tijden. Veertien jaar na datum zijn de hoofdrolspelers nog altijd niet uitgepraat over het ‘Mirakel van Istanboel’. “Het was allemaal heel erg ingewikkeld.”

Het stond 3-0 aan de rust. Een weergaloze eerste helft van de Milan-tandem Kaka-Crespo. AC Milan had Liverpool met het schaamrood op de wangen naar de kleedkamer gestuurd op 25 mei 2005. In de catacomben van het Ataturk-stadion in Istanboel wist niemand bij de Engelse club van welk hout nog pijlen te maken. Toenmalig coach Rafa Benitez en kapitein Jamie Carragher schetsten die situatie maandag nog eens bij Sky Sports.

Harry Kewell was na 23 minuten geblesseerd vervangen voor Vladimir Smicer. Echt veel opties waren er bij de rust niet voor Liverpool-coach Benitez. Bovendien was hij net zoals zijn hele ploeg de kluts kwijt. “Ik koos voor Kewell in de basis omdat hij een aanvallend type was die in steun van Milan Baros kon spelen, maar dat was niet de grootste fout van die avond”, vertelde Benitez maandag bij Sky Sports.

🏆 ISTANBUL ANALYSED! 🧐



Rafa and @Carra23 break down the famous 2005 Champions League triumph where @LFC came from three goals down to AC Milan in one of the most glorious nights in their history 👇#MNF on Sky Sports Premier League - reaction here: https://t.co/FomxuLWsHy pic.twitter.com/X9VWVduU8F Sky Sports MNF(@ SkySportsMNF) link

Waakhond

“Ik maakte vooral een fout door slecht om te gaan met de positie van Kaka”, gaf Benitez toe. “Hij kneep ons tussen de lijnen dood en dook steeds in de rug van Steven Gerrard op. Ik dacht dat we hem met twee middenvelders onder controle konden houden. Telkens we naar voren trokken, kwam er ruimte in onze rug. Stevie werd uitgespeeld als een box-to-boxmiddenvelder en Xabi was nu eenmaal niet de snelste”, aldus Benitez.

En dus was de Spanjaard bij de rust van plan om er Dietmar Hamann op te gooien in plaats van linksback Djimi Traoré. De Duitser zou dienen als extra waakhond op het middenveld voor Kaka. “Ik wou met drie verdedigers gaan spelen met Dietmar Hamann en Xabi Alonso daar net voor, dat was het plan. Ik was net klaar met mijn uitleg toen gemeld werd dat Steve Finnan geen 45 minuten meer verder kon spelen.”

Douchen

Kewell was al geblesseerd uitgevallen en door de wissel van Hamann zou er maar één mogelijkhijd meer overblijven in de tweede helft. Bovenop dat alles greep de chaos in het rond in de kleedkamer bij Liverpool. “Ik herinner me nog goed toen ik binnenkwam in de kleedkamer”, vertelde Jamie Carragher aan de zijde van Benitez bij Sky Sports. “Het Engels van Benitez was niet geweldig en hij zei plots ‘Traore, douche’.”

“Djimi begon zich om te kleden, maar toen kwam de fysiotherapeut binnen met Steve Finnan. Hij kon niet verder. Rafa riep toen opnieuw: ‘Finnan douche in, Traore douche uit’. Ik denk dat er zelfs ook even twaalf spelers op het bord stonden”, schetst Carragher de wanorde bij de 3-0-stand aan de rust.

Ingewikkeld

“Je hebt maar 15 minuten en er moet zoveel gebeuren”, viel Benitez zijn voormalige kapitein in de rede. “Ik herinner me dat het vijf minuten voor de rust nog 2-0 was en ik er aan dacht om de jongens motiverend toe te spreken. Toen werd het 3-0 en moest ik snel denken en ingrijpen.”

“Ik wou uitleggen hoe we met Hamann zouden spelen. We zouden meer controle over Kaka hebben door hem op het middenveld te plaatsen. Dat was goed. Plots zag ik ook Djibril Cissé. Ik zette hem op het bord en vergat het pionnetje van Luis Garcia. Op een bepaald moment riep er iemand dat er twaalf spelers op stonden. Het was allemaal heel erg ingewikkeld.”

📋💭 RAFA'S PENALTY PLAN! @LFC's triumph in the spot-kick shootout in Istanbul wasn't just down to luck, as Rafa Benitez explains 👇#MNF on Sky Sports Premier League - reaction here: https://t.co/5m84PyxkTG pic.twitter.com/CtBqguDmDN Sky Sports MNF(@ SkySportsMNF) link

Unicum

De getuigenis van Benitez en Carragher werpt een nieuw licht op de gebeurtenissen. “Mensen vragen ons altijd wat er tijdens de rust gebeurde. Natuurlijk vertelde Rafa ons dat we er nog voor moesten gaan”, vertelde Carragher. “Maar dit was een ploeg die nooit eerder op die manier had samengespeeld en na die finale ook nooit meer zo zou spelen.”

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Liverpool. In een zinderende tweede helft sloegen de Engelsen terug met 3 goals in 6 minuten. Steven Gerrard blikte daar nog eens op terug bij Dugout. “Bij 3-3 begonnen we te geloven dat het alsnog onze avond kon worden, maar zelfs toen haalde Milan weer de bovenhand. Het was pas toen we naar de penalty’s gingen dat ik overtuigd was dat we het naar ons toe zouden trekken.”