Hoe het niet uit te sluiten valt dat AA Gent meteen poules Champions League haalt, ook Anderlecht dat kan en Club naar voorrondes EL moet ODBS

22 april 2020

Krijgt Anderlecht toch nog Europees voetbal in de schoot geworpen? En gaat het rechtstréékse Champions League-ticket niet naar Club Brugge maar naar AA Gent dat nu op een voorrondeplaats staat? Als een deus ex machina is er plots een kans dat de UEFA bij de verdeling van Europese plaatsen straks naar de Europese clubcoëfficiënt op basis van de laatste vijf seizoenen kijkt. Een scenario dat Club ongetwijfeld doet steigeren, net als Antwerp en Charleroi.



Hoe het komt dat blauw-zwart in dat scenario veroordeeld is tot de voorrondes van de Europa League? Omdat onze (zo goed als) officiële landskampioen het ene jaar waarin het knap presteerde in Europa, net uit de boot ziet vallen. Het seizoen 2014-2015, waarin Club de groepsfase van de EL overleefde en vervolgens Aalborg en Besiktas uitschakelde om in de kwartfinale te sneuvelen tegen het Oekraïense Dnipro, wordt nét niet in rekening genomen. Brute pech.

Alleen in de Champions League-campagne twee jaar geleden vergaarde blauw-zwart wat punten. Onder Leko werd er toen in Monaco gewonnen en gelijkgespeeld in Dortmund en tegen Atlético. Al is het nog maar de vraag of Club Brugge zich bij zo’n scenario gaat neerleggen. Dat zij als autoritaire leider het grote slachtoffer zouden worden van het stopzetten van onze competitie, is een behoorlijk perverse gedachte. Ook Antwerp en Charleroi, respectievelijk als nummer vier en drie geëindigd, hebben meer dan reden tot klagen.

De kans dat UEFA deze Europese ranking daadwerkelijk hanteert, wordt door bonds- en Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat als klein ingeschat. Maar het valt niet uit te sluiten. Want welke machten (lees: Europese topclubs) proberen dezer dagen invloed uit te oefenen op UEFA? Om een voorbeeld te geven: mocht de Spaanse La Liga niet hervat kunnen worden, dan speelt Atlético Madrid op basis van de huidige rangschikking géén Champions League-voetbal. In Engeland zouden Tottenham en Arsenal niet eens Europees spelen.

Straffe Europese campagnes AA Gent

Club Brugge zou in dat voor hen horrorscenario ook nog eens twee voorrondes moet overleven, om in de Europa League te geraken. Met bovendien een overvolle kalender (die matchen zouden dan gespeeld worden als onze competitie al volop aan de gang) tot gevolg. Des te pijnlijker voor Club, als AA Gent dan wel rechtstreeks de Champions League in kan en Anderlecht het mag proberen. De Buffalo’s hebben in dit scenario wel het geluk dat hun geweldige CL-campagne in het seizoen 2014/2015 nog meetelt. Toen overleefde het onder Vanhaezebrouck de groepsfase met Zenit, Lyon en Valencia om in de achtste finale te sneuvelen tegen Wolfsburg. En ook het seizoen erop werden er punten gesprokkeld in de Europa League. Toen werd Tottenham in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld, om een ronde later te sneuvelen tegen Genk.

Anderlecht lachende nummer twee

Die campagne dankt Genk, net als een 1/16de finale in ook de Europa League twee seizoenen later, om zich als derde te parkeren in het klassement. De Genkies zouden in dit scenario rechtstreeks richting de Europa League kunnen. Een moeilijke spreidstand voor voorzitter Croonen: als Genk-voorzitter een ideaal scenario, als voorzitter van de Pro League een heel andere zaak.

En dan is er nog Anderlecht. De lachende nummer twee. Plots op twee voorrondes van de Champions League, met de zekerheid van een rechtstreeks EL-ticket als het misloopt. Op basis van enkele goeie Europa League-campagnes. Een zestiende finale in 2015-2016 (toen Acheampong een ronde eerder schitterde in Olympiakos) en een kwartfinale een jaar later. Paars-wit schakelde toen in de knock out-fase Zenit en APOEL uit om te sneuvelen op Old Trafford. Match waarin Weiler in de verlengingen Hanni en Dendoncker naar de kant haalde... Standard ten slotte zou het laatste Europa League-voorrondeticket bemachtigen, maar dan zouden ze drie fases in de voorrondes moeten overleven. Naar het voorbeeld van AA Gent dit seizoen.

