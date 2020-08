Hoe groot kan de ontgoocheling zijn? Neymar ontroostbaar na verloren finale Redactie

23 augustus 2020

23u49 1 Champions League Neymar is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in zijn carrière de Champions League te winnen. De Braziliaan kon niet beletten dat PSG het onderspit moest delven tegen de machine die Bayern München is. Na het laatste fluitsignaal was Neymar dan ook ontroostbaar. De superster van Paris Saint-Germain huilde minutenlang.



Neymar won de Champions League voor het laatst in 2015, nadat hij met Barcelona Juventus versloeg in de finale. De Braziliaan kwam toen in de slotfase nog tot scoren. Deze keer had Neymar minder reden tot vieren. De sterspeler van PSG kon nooit echt zijn stempel op de finale drukken en moest toekijken hoe Bayern z’n zesde Champions League in de lucht stak. Volgend jaar dan maar, Neymar?

