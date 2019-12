Hoe Clement met een anekdote over Iniesta zijn spelersgroep op scherp zet voor Real YP

10 december 2019

16u00 0

“Zidane heeft niet gebeld om te zeggen hoe hij gaat spelen, nee”, riposteerde Club-coach Philippe Clement vanmiddag op de vraag of hij min of meer weet hoe Real aan de aftrap zal komen. Maar van onderschatting wil de oefenmeester niet weten en dat staaft hij ook met een passende anecdote. “Ik herinner me heel lang geleden de wedstrijd met Club als speler, tegen Barcelona in de Europa League (Champions League, nvdr.). Ik was nooit de man die om shirts vroeg, als verdediger vond ik dat niet kunnen. Maar die match heb ik toch het shirt gewisseld met een kleine jongen: Andres Iniesta. Hij speelde toen zijn eerste match in Europa. Wie weet krijgen we wel een dergelijk scenario morgenavond. Als je in zo’n kern zit, bij zo’n club, dan heb je gewoon heel veel kwaliteiten.”

Enkele beelden van de jonge Andres Iniesta: