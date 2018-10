Hilarische manier om Mbappé af te stoppen en inventieve truc om vrije trap Suarez te verdedigen: dit is verdedigen op Champions League-niveau ODBS

25 oktober 2018

12u31 8

Geen glansrol voor Kylian Mbappé gisteravond in het Prinsenpark. L’Équipe gaf de Franse spits slechts een 3 op 10 en PSG mocht blij zijn dat het na de 1-2 van Mertens via Di Maria ultiem gelijkmaakte en nog leeft in de poule. Napoli had er alvast alles voor over om het gevaar-Mbappé te neutraliseren. Op originele wijze bovendien. Bij een 1-1-stand in minuut 75, vond Kalidou Koulibaly blijkbaar dat Marco Rui te ver stond van Mbappé, waarna de gewezen centrale verdediger van Racing Genk zijn linksachter gewoon zelf richting de spits duwde. Een grappige actie, die bovendien ook succesvol was. Een verraste Mbappé speelde vervolgens slap in en Napoli veroverde zo de bal.

I love you, Koulibaly. 💙😂🙇🏼 #PSGNapoli

pic.twitter.com/xcjUtYdxhu Everything Napoli(@ NapoliAndNaples) link

Ook Brozovic innoveert

Ook FC Barcelona - Inter was goed voor een niet alledaagse actie. Diep in de tweede helft zette Luis Suarez zich achter de bal om een gevaarlijke vrije trap te nemen - bij afwezigheid van Lionel Messi kon de Uruguayaan zijn kans gaan. Suarez dacht het slim te doen en onder de muur te trappen, al was het niet goed getrapt en kraakte hij zijn schot. Maar dat was ook zonder Marcel Brozovic gerekend. Net op het moment dat Suarez aanloopt, gaat de 25-jarige Kroaat achter zijn muurtje op de grond liggen in de hoop zo het gevaar van een lage vrije trap te verijdelen. De poging wijkt in corner af via een opspringende verdediger, maar anders had de bal ook gewoon tegen de rug van Brozovic beland. Barcelona won uiteindelijk overtuigend: na de opener van Rafinha, op assist van Suarez, scoorde linksachter Jordi Alba nog de erg knappe 2-0.

SPECTACULAR way from Brozovic to defend a free-kick!

Look how he slides behind the wall understanding Suárez intention pic.twitter.com/DIJ03KM4hE Tancredi Palmeri(@ tancredipalmeri) link