Hij scoorde 4 keer in CL-duel tegen Valencia, maar nu zit Atalanta-spits Iličić thuis met depressie: "Coronacrisis zorgde voor kortsluiting"

11 augustus 2020

14u50

Bron: Gazzetta dello Sport/Football Italia 0 Champions League Geen Josip Iličić (32) morgen in de kwartfinale van de Champions League tussen Atalanta en PSG. De club uit Bergamo moet zijn goalgetter, die tegen Valencia nog vier keer scoorde, voor onbepaalde duur missen. De gevoelige Sloveen zou kampen met psychische problemen. Volgens betrouwbare Italiaanse media een gevolg van de coronacrisis. “We hopen dat hij uit dit diepe dal kan klimmen”, maakt Atalanta-coach Gasperini zich zorgen.

Begin maart werd Iličić nog de hemel ingeprezen. Volledig terecht, overigens. De Sloveense spits met een gouden linkervoet was matchwinnaar in de terugmatch van de achtste finales tegen Valencia. Hij scoorde maar liefst vier keer. Niemand dat dát ooit kon op verplaatsing in de knock-out fase van het kampioenenbal. Knap record.

U weet wat er dan volgde. Corona teisterde Italië, met Bergamo als een van de zwaarst getroffen steden. Er vielen duizenden doden. Een lockdown legde alles plat. De Serie A kende zijn herstart in juni en Atalanta deed nog mee voor het (vice-)kampioenschap. Toen nog mét Iličić, al presteerde hij niet langer op niveau. Het was op. Een maand geleden, met nog zes speeldagen te gaan, lichtte hij zijn club in dat hij naar Slovenië zou terugkeren. Om terug bij zijn vrouw en twee dochters te kunnen zijn. Om zichzelf terug te vinden.

Bedroog zijn vrouw hem?

Er wordt sindsdien druk gespeculeerd over de precieze reden voor Josip Iličić’ langdurige afwezigheid. Sommige media weten het zeker: hij keerde terug naar Slovenië om zijn vrouw Tina Polovina te verrassen, maar toen hij thuiskwam, betrapte hij haar met een andere man in bed. Hij werd depressief en zou aan stoppen denken. Het zijn geruchten die hijzelf intussen ontkende, onder meer door een foto van hem en zijn vrouw op zijn Instragram Stories te plaatsen.

Dat Iličić met psychische problemen kampt, wordt dan weer niet ontkend door Atalanta of zijn entourage. Toch hangt er een zweem van mysterie rond zijn toestand. Iličić, een spits van 1,90m, wordt vaak omschreven als een ‘vriendelijke reus’. Het is een gevoelige jongen die een moeilijke jeugd kende. Zo kwam zijn vader brutaal om het leven en moest hij als kind vluchten uit de onrustige Balkan-regio. Toch maakte hij het als profvoetballer in Italië, bij onder meer Fiorentina en nu Atalanta. In 2018 “vreesde hij voor zijn leven” toen hij een mysterieuze bacteriële infectie opliep. De dood van zijn ploegmaat bij Fiorentina Davide Astori hakte er diep in.

Het voorbije seizoen was hij weer ‘back on track’ en scoorde hij aan de lopende band (21 goals in 34 matchen). Maar de coronacrisis zorgde voor een nieuwe mentale klap.

Iličić zou ferm geleden hebben. Zelf was hij niet besmet, maar de drama’s die het virus voortbracht, raakten hem naar verluidt diep. Hij leefde in het hart van Bergamo, dat zwaar getroffen werd. “De plotselinge verbijstering, al die pijn om hen heen, en de ontroerde gedachten, daar kon hij moeilijk mee om”, schrijft de Gazzetta dello Sport. “De gedwongen afstand met zijn familie maakte het nog zwaarder. Het was als een psychologische kortsluiting die hem dag na dag verder uitschakelde.”

Sloveens bos

Om zichzelf terug te vinden blijft Iličić voor onbepaalde duur in Slovenië. Hij verblijft er in een bos en probeert alles weer op een rijtje te zetten. Als dat niet lukt, volgt hoogstwaarschijnlijk het abrupte einde van zijn carrière.

Bij Atalanta proberen ze hem zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn ploegmaats pakten op 1 augustus uit met een eerbetoon na de laatste Serie A-wedstrijd van het seizoen tegen Inter (zie foto hieronder). “Grandi”, reageerde Iličić, die een zeldzaam teken van leven gaf. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini gaf in zijn persconferentie voor het Champions League-duel tegen PSG aan dat hij “hoopt dat Iličić er volgend seizoen weer bij is”. “Zijn afwezigheid is een grote aderlating voor ons.”

