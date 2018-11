Hier moet het gebeuren: resultaat in Monaco kan CL-campagne van Club Brugge maken of kraken Niels Poissonnier in Monaco

06 november 2018

08u29 0 Champions League L’histoire se répète. Ware het niet dat deze confrontatie met AS Monaco zowaar nóg doorslaggevender is dan de vorige. Wat zich straks in het Prinsdom gaat afspelen, zal de Champions Leaguecampagne van Club maken of kraken.

De herinneringen aan Monte Carlo zijn vooralsnog mooi.

In de zoektocht naar een assistent-bondscoach overtuigde Bart Verhaeghe er ruim twee jaar geleden... Thierry Henry - op een jacht. Noblesse oblige. Verhaeghe had even voordien FC Porto, Leicester en Kopenhagen uit de potten zien komen. Niet bepaald het soort tegenstanders waarmee je Monaco met een voldaan gevoel verlaat. ‘Titi’ zorgde daar alsnog voor.

Toen Verhaeghe en Mannaert in augustus opnieuw naar de mondaine badplaats mochten afzakken - op uitnodiging van UEFA - , droomde het duo luidop van een klepper. Genre Real Madrid. Ze moesten finaal tevreden zijn met een categorie lager: Atlético, Dortmund en AS Monaco. Aan de trappen van Jan Breydel glunderde Ivan Leko niettemin. Hij zag kansen. Verkondigde dat ook aan iedereen die het wilde horen. “In voetbal kan alles.” Waarna de ambitieuze Leko verwees naar het wonder van Leicester, twee jaar geleden. Naar de WK-finale van zijn Kroatië. En zelfs naar een gelijkspel van Athletic Bilbao op het veld van FC Barcelona (1-1). “Waarom zou Club Brugge dan niet...?”

