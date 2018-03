Heynckes wint elfde CL-wedstrijd op rij en troeft zo Van Gaal en Ancelotti af YP

14 maart 2018

22u26

Bron: Belga 0 Champions League Coach Jupp Heynckes heeft een record in de Champions League alleen op zijn naam gekregen. De Duitse veteraan behaalde met Bayern München tegen Besiktas in Istanboel zijn elfde zege (1-3) op rij in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Daarmee is hij Louis van Gaal (Barcelona) en Carlo Ancelotti (Real Madrid) inmiddels voorbij. Zij bleven met hun toenmalige clubs op een reeks van tien overwinningen in de Champions League steken. Heynckes kan in de kwartfinales, waarvoor vrijdag in Nyon wordt geloot, zijn record nog wat verhogen.

Heynckes leidde Bayern in 2013 naar de eindzege in de Champions League. In de kwartfinales werd destijds twee keer gewonnen van Juventus (2-0 en 2-0), in de halve finales twee keer van Barcelona (4-3, 3-0) en in de finale van Dortmund (2-1). Nadat de 72-jarige Heynckes in oktober opnieuw aan het roer kwam te staan bij Bayern, won de club zijn vier laatste groepswedstrijden en werd in de kwartfinales Besiktas vlot opzij gezet (5-0 en 3-1).

Ancelotti, die bij Bayern plaats moest maken voor Heynckes, won de Champions League in 2014 met Real, waarna de daaropvolgende campagne alle groepswedstrijden gewonnen werden. Van Gaal zette zijn zegereeks neer in 2002-2003, toen er nog twee groepsfases waren. Barcelona sneuvelde toen uiteindelijk in de kwartfinales.