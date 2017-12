Het ultieme Champions League-rapport van Anderlecht: Obradovic primus, Teo slechtste student Pieter-Jan Calcoen in Schotland

09u34 5 BELGA Anderlecht's Lukasz Teodorczyk pictured during a soccer match between Belgian club RSC Anderlecht and German team FC Bayern Munchen, Wednesday 22 November 2017 in Brussels, game five out of six in the group stage (Group B) of the UEFA Champions League competition. BELGA PHOTO YORICK JANSENS Champions League Het zit erop, het Champions League-avontuur van Anderlecht. Hoog tijd voor een rapport, opgebouwd op basis van onze punten na elke match.

Ivan Obradovic 7/10 - 3 matchen • 181 minuten

Kwam nauwelijks in actie, maar áls hij dat wel deed, was hij telkens goed. Was op bezoek in het Parc des Princes met voorsprong de beste Brusselaar.

AFP

Matz Sels 6,7/10 - 3 matchen • 270 minuten

Slikte in totaal negen tegentreffers, maar voorkwam vaak erger. Bewees dat hij op dit niveau thuishoort. Nu de bondscoach daar nog van overtuigen richting WK.

Sofiane Hanni 6/10 - 6 matchen • 471 minuten • 1 doelpunt

De man die op speeldag vijf de landskampioen bevrijdde met zijn doelpunt tegen Bayern - de nul was eindelijk weg. Waardige aanvoerder, met als bekroning een prima prestatie in Celtic Park.

Photo News Hanni scoorde de gelijkmaker tegen Bayern München.

Uros Spajic 6/10 - 5 matchen • 359 minuten

Altijd degelijk, zonder meer - je weet wat je er aan hebt. Pechvogel: blesseerde zich tegen Celtic en op PSG, twee keer aan de enkel.

Pieter Gerkens 6/10 - 5 matchen • 404 minuten

Moet nog stappen zetten (en body kweken), maar debuteerde toch aardig in de Champions League. Telkens als hij de bal heeft, doet hij er iets goeds mee. Had een mini-aandeel in de goal in Schotland.

Photo News Boyata zit Gerkens op de huid.

Adrien Trebel 5,8/10 - 6 matchen • 540 minuten

Was de enige bij paars-wit die een '8' scoorde. Dat gebeurde thuis tegen PSG, toen hij overal was - wat een motor en grinta, zeg - en bovendien voetballend overtuigde.

Leander Dendoncker 5,5/10 - 6 matchen • 540 minuten

De ene keer speelde hij achterin, dan weer op het middenveld. Kende op beide posities pieken en dalen, maar met flitsen was duidelijk dat hij in een grote competitie thuishoort.

Photo News

Frank Boeckx 5,3/10 - 3 matchen • 270 minuten

Steeg nooit boven zichzelf uit, maar viel tegelijk weinig te verwijten - stond vaak in een schietkraam. Tekende op Celtic voor de enige clean sheet.

Sven Kums 5,2/10 - 5 matchen • 338 minuten

Een voetballer naar ons hart, maar had, in weliswaar moeilijke omstandigheden, slimmer moeten zijn, toen hij op Bayern rood pakte na een fout op Lewandowski. Herpakte zich nadien wel.

BELGA

Olivier Deschacht 5,2/10 - 4 matchen • 326 minuten

Rondde de kaap van 100 Europese duels voor Anderlecht. Toonde, de thuismatch tegen Celtic buiten beschouwing gelaten, dat hij nog steeds een meerwaarde kan zijn.

Dennis Appiah 5,1/10 - 6 matchen • 514 minuten

Hij zal nooit een meerwaardespeler worden, maar nu was hij tenminste ook geen gevaar voor de eigen ploeg. Viel slechts één keer door de mand: op PSG. Maar dat was dan ook tegen Neymar.

Photo News

Kara Mbodj 5/10 - 5 matchen • 391 minuten

Deze Champions League bevestigde wat iedereen al wist: fysiek en in de duels is hij een beest, opbouwend wordt hij niet meer beter. Volstaat dat voor een stap hogerop?

Alexandru Chipciu 5/10 - 2 matchen • 180 minuten

Trok op Bayern behoorlijk zijn streng als rechtsback en raakte er zelfs de paal. Viel sinds de komst van Vanhaezebrouck naast de basiself.

Andy Najar 5/10 - 1 match • 26 minuten

Dat hij nu in de lappenmand ligt, heeft hij aan Weiler te danken. Was fysiek niet klaar om in Bayern te spelen, maar moest toch aantreden. Viel dan ook uit.

Nicolae Stanciu 5/10 - 3 matchen • 103 minuten

Kon zijn hoge transfersom nooit verantwoorden op het kampioenenbal - 't is te weinig. Vooral in Beieren ondermaats, met toen een 4/10.

EPA Stanciu in de achtervolging op Tolisso.

Henry Onyekuru 4,6/10 - 6 matchen • 405 minuten

Met zijn talent zou zijn rendement hoger moeten liggen. Al te vaak onzichtbaar en tactisch niet erg geschoold. Hij kan beter.

Lukasz Teodorczyk 4,5/10 - 6 matchen • 388 minuten

De grap van deze campagne. Zijn eerste duel was nochtans prima, maar zakte nadien steeds verder weg. Dieptepunt was Bayern thuis, toen hij drie open doelkansen de nek omwrong.

Photo News Teo miste tegen Bayern en Ulreich drie opgelegde kansen.

Hamdi Harbaoui - geen beoordeling - 2 matchen • 14 minuten

Twee korte invalbeurten: daar moest de Tunesiër het mee doen. Kwam, ondanks de vormdip bij Teodorczyk, weinig aan spelen toe. Een ontgoocheling, vooral voor de speler zelf.

Massimo Bruno - geen beoordeling - 4 matchen • 49 minuten

Tegen PSG of Bayern is het moeilijk om de boel te forceren, zeker als invaller. Bracht evenwel altijd werkkracht en enthousiasme bij.

Josué Sá - geen beoordeling - 3 matchen • 89 minuten

Als er gedepanneerd moest worden, deed hij dat op een onzichtbare manier. Hij was niet opvallend goed, maar ook niet opvallend slecht, dus...