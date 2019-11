Het plannetje van Genk-coach Wolf om revanche te nemen tegen Salzburg: “Ik ken de Red Bull-filosofie zéér goed” Kjell Doms

27 november 2019

10u12 0 Champions League Aan de waterkans om derde te worden willen ze in Genk niet denken. Revanche nemen voor de 6-2 én eindelijk die eerste zege pakken in de Champions League, dáár draait het vanavond om tegen Salzburg. “We hebben een plannetje.”

Je moest erbij zijn om het te kunnen geloven, die 17de september. Zelden een tegenstander zó zien stormen. Red Bull Salzburg, de verwoestende tornado. “Een heftige avond”, herinnert technisch directeur Dimitri de Condé zich. “Een pandoering die blijven hangen is, ook. Het begon met die vroege goal. Exceptioneel, dachten we op dat moment. Maar het gebeurde wel vaker dit seizoen. Ik hoop dat de groep ook een stukje eergevoel kan aanspreken.”

Thuis draait Salzburg zo goed als iedereen door de gehaktmolen. Enkel Napoli ging dit seizoen winnen in Oostenrijk. Op verplaatsing is dat doorgaans niet veel minder, hoor. In elf uitmatchen scoorden de rode stieren 33 goals, drie per match dus. Daar komt nog eens bij dat Salzburg uit ook maar tien doelpunten heeft geïncasseerd. “We hebben een plannetje (zie hieronder, red.)”, grijnsde Hannes Wolf.

De landskampioen is vast van plan om de zone voor de defensie stevig af te sluiten. Carlos Cuesta zou wel eens dat slot op de deur kunnen zijn. Wolf is van plan om de Colombiaanse verdediger naast Berge te posteren, vóór het duo Dewaest-Lucumi. Op die manier wordt Cuesta (20) de vervanger van Heynen. Met Wouters heeft de Duitser nog een alternatief achter de hand, maar Cuesta geniet de voorkeur.

“Ik ken de Red Bull-filosofie zéér goed”, aldus Wolf. “Ze drijven op een snelle balcirculatie en een razendsnelle omschakeling. Ze spelen met een heel hoge intensiteit vanaf minuut één. Het is iets waar ik op termijn ook met Genk naartoe wil evolueren. Als we erin slagen om onder de druk uit te voetballen, hebben we de wapens om hen pijn te doen.”

Eén van die wapens heet Joakim Maehle. Sneltrein van beroep. “Voor ons was die wedstrijd in Salzburg de eerste kennismaking met de Champions League. Je weet wel dat het niveau en het tempo hoger ligt dan in België, maar je beseft het pas écht als je op het veld staat. Ik heb het gevoel dat we nu veel beter voorbereid zijn op deze wedstrijd. Het geloof dat we er een speciale avond van kunnen maken is er.”

Geschiedenis schrijven

Ere wie ere toekomt. Genk herpakte zich na die dreun in Salzburg. De knappe draw tegen Mertens en Napoli, gevolgd door de bemoedigende dubbele confrontatie met Liverpool, doen het geloof in een stunt stijgen. “Als je vooraf een wedstrijd moest uitkiezen waarin we mathematisch de meeste kans hadden om die eerste overwinning in de Champions League te boeken, dan was dat de thuismatch tegen Salzburg”, weet De Condé. “Dit is onze kans om geschiedenis te schrijven. We voetballen opnieuw frisser, dat is de verdienste van onze nieuwe coach. Ik merk opnieuw een geloof in eigen kunnen en dat heb ik de laatste weken gemist. Het was goed tegen Moeskroen, maar we zullen nog beter moeten zijn tegen Salzburg. Borst vooruit en geloven in onze kwaliteiten, dat is dé manier om die eerste overwinning te pakken.”

Debuut op zijn 38ste

Aan Hannes Wolf om dat gevoel van De Condé ook over te brengen op de groep. Hij staat voor zijn Europees debuut. Wolf is met zijn 38 jaar de op één na jongste coach op het kampioenen- bal, enkel zijn landgenoot Julian Nagelsmann, coach van RB Leipzig, is met zijn 32 nog een pak jonger. Wolf kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste wedstrijd op het allerhoogste niveau. “Net als mijn groep heb ik er heel veel zin in. We zijn voorzichtig ambitieus, met genoeg vertrouwen en dat willen we ook uitstralen.”

Om nog kans te maken op de derde plaats wint Genk best met een zo groot mogelijk verschil van de Oostenrijkers. “Daar heb ik om eerlijk te zijn nog geen seconde aan gedacht. Winnen op zich zou al een historische prestatie zijn.” Slaagt Wolf erin om die nieuwe wind in Genk te laten aanzwellen tot een tornado? Zoals toen, die 17de september.