Het perfecte geschenk, twee illustere killers en een onfeilbare Zidane: alles wat u moet weten over de CL-kraker GVS

06 maart 2018

12u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Een kraker vanjewelste, vanavond op uw buis. Met een ticket voor de kwartfinale van de Champions League op het spel, moet het bij elkaar gekochte sterrenensemble van PSG in eigen huis een 1-3-nederlaag zien op te halen tegen de vedetten van Real Madrid. Van het perfecte verjaardagscadeau tot een onfeilbare Zidane. Wat u moet weten over de intense clash.

• Ook in maart 1993 trok Real Madrid in het Parc des Princes met 3-1 aan het langste eind. In een van de meest memorabele voetbalmomenten ooit gespeeld aan de Porte d'Auteuil zorgen de Parijzenaars toch nog voor het summum. Antoine Kombouaré kopt in de 96ste minuut de 4-1 tegen de touwen, goed voor de Franse kwalificatie.

• Net wanneer ze hem het hardst nodig hebben. Zoek niet naar Neymar bij de thuisploeg. De Braziliaanse balvirtuoos brak een middenvoetsbeentje en is inmiddels geopereerd. "De fans moeten dan maar de rol van Neymar in zekere zin overnemen", aldus PSG-coach Unai Emery. De Parijzenaars moeten echter niet wanhopen, sinds het debuut van Neymar op 13 augustus 2017 won de Franse nummer één elk van haar vier matchen zonder de miljoenentransfer.

• Zijn vervanger vanavond heet Ángel Di María. Leuk weetje: de Argentijn speelde tussen 2010 en 2014 voor de Koninklijke. In zijn laatste seizoen sleepte hij met de Spanjaarden hun tiende Champions Leaguetrofee in de wacht. De flankspeler is trouwens niet de enige die een verleden heeft bij de Madrilenen. Ook Lassana Diarra was er tussen 2009 en 2012 actief.

• Twee recordhouders tegenover elkaar vanavond. Kylian Mbappé - net op tijd fit - is met tien stuks nu al de best scorende tiener in de geschiedenis van de Champions League. Ook Ronaldo staat in de geschiedenisboeken. Met 116 treffers is de Portugees all-time topschutter op het kampioenenbal. Daarmee scoorde hij meer goals op zijn eentje dan 117 van de 137 teams die ooit aan het toernooi deelnamen. Bovendien kan de Portugees vandaag de eerste speler ooit worden die in de eerste acht matchen van eenzelfde CL-campagne scoort.

• Vraag maar aan Anderlecht en Celtic. In de groepsfase en de heenwedstrijd van de achtste finales scoorde enkel Liverpool (28) meer dan PSG. Thomas Meunier en co schoten 26 raak. Real klokt af op 20 doelpunten.

• Zinédine Zidane heeft een duizelingwekkende honderd percent succesratio in alle vorige internationale draws in een knock-outfase sinds hij aan het roer staat bij Real. De Fransman leidde zijn team in de CL-campagnes van 2015-2016 en 2016-2017 door de zestiende finales, kwartfinales, halve finales en finale. Bovendien won hij de halve finale en finale van het Wereldkampioenschap voor clubs in 2016 en 2017.

• De laatste keer dat Real niet wist te scoren in een match in de achtste finales is inmiddels acht jaar geleden. Lyon nam in 2010 in eigen huis met 1-0 de maat van 'Los Blancos.' Sindsdien wonnen de Madrilenen hun volgende vier matchen op Franse bodem.

• De Madrilenen kunnen zichzelf hét perfecte verjaardagscadeau schenken. Real blaast vandaag namelijk 116 kaarsjes uit. Een zekerheid op een groot feest is dat niet, want de withemden gingen de voorbije jaren op 6 maart meermaals de boot in. De treurigste verjaardag was in 2002, net toen de club een eeuw oud was. In de finale van de Copa del Rey werd er verrassend van Deportivo La Coruña verloren. De taart staat klaar, wordt er vanavond wél uit volle borst gezongen?