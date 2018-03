Het obscene gebaar van zwaar uitgejouwde Morata richting de fans van FC Barcelona Hans Op de Beeck

15 maart 2018

13u00

Bron: El Chiringuito 0 Champions League Alvaro Morata beleefde geen al te leuke avond gisteren in het Camp Nou. Als gewezen speler van Real Madrid werd hij door de fans van FC Barcelona zwaar belaagd en uitgefloten telkens hij aan de bal kwam. Dat hem dat enerveerde, liet de Spaanse spits op een gegeven moment duidelijk merken.

🚨¡IMAGEN EXCLUSIVA!🚨 ¡EL GESTO QUE MÁS VA A DAR QUE HABLAR! MORATA se llevó la mano a sus PARTES ante los cánticos del CAMP NOU de 'QUÉ MALO ERES'. #ChiringuitoMorata pic.twitter.com/pph6809mJL El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link

Een invalbeurt van 23 minuten en duizenden fluitjes richting zijn persoon: Alvaro Morata had ongetwijfeld op andere statistieken gehoopt na afloop van FC Barcelona - Chelsea gisteravond. Conte gaf de voorkeur aan de Franse diepe spits Giroud, die niet echt kon bekoren. Toen Morata Giroud dan verving, kreeg hij tot het laatste fluitsignaal verwijten en fluitjes naar het hoofd geslingerd. Dat werd hem op een bepaald moment even te veel, toen hij bij een stilstaande fase het thuispubliek op expliciete wijze liet weten wat hij daarvan vond. Een geste die niet te zien was in de live-uitzending, maar wel gretig werd opgepikt door de Spaanse media na de wedstrijd.