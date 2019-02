Het moment dat Sergio Ramos de kwartfinale kan kosten: “Pak ik dat geel?” ODBS

15 februari 2019

13u55 3 via GIPHY Champions League Sergio Ramos zit nog wat verder in de nesten. Het Spaanse voetbalprogramma ‘Golazo de Gol’ heeft beelden waarop duidelijk te zien is hoe de verdediger na de goal van Asensio (1-2) richting de bank van Real vraagt of het niet beter is om nog even vlug een gele kaart te pakken .

De kapitein van ‘de Koninklijke’ speelde een machtige partij in de Amsterdam Arena. Een masterclass in verdedigen. Inclusief gewiekst trucje. De snelle denker in Ramos bedacht dat het na de ‘veilige’ goal van Asensio (87') beter was dat hij nog even vlug een kaart kon pakken, zodat hij de return door een schorsing mist en hij met een propere lei aan de kwartfinale van de Champions League kon starten. Op de beelden is te zien hoe Ramos (32) een gebaar maakt richting bank, nadat hij ook al even overleg had gepleegd met enkele ervaren ploegmaats als Nacho, Casemiro en Modric. “Pak ik ze?”, zie je Ramos zelfs vragen. Niet veel later maakt de Spaanse topverdediger een professionele fout op Kasper Dolberg (89'). Geel is zijn deel. Een oude vos leer je zijn streken niet.

Maar daarna maakt Ramos een inschattingsfout, door in een interview in de mixed zone grotendeels toe te geven dat hij die kaart doelbewust had gepakt. “Ik zou liegen als ik het tegendeel beweer. Het was iets waar ik voor de match al over had nagedacht en dat na onze tweede goal meteen in me opkwam”, sprak Ramos. De quotes van Ramos werden wereldwijd opgepikt. Want een gele kaart pakken met de intentie een schorsing uit te zitten voor een minder belangrijk duel, is tegenwoordig een strafbaar feit. De UEFA kondigde donderdag al aan dat het de zaak onderzoekt. Een uitspraak wordt eind februari verwacht.

Ramos greep de avond zelf dan nog maar vlug naar Twitter, in een poging zich nog in te dekken. “In een wedstrijd speelt er veel, vele emoties en gevoelens en we moeten in splitseconden beslissingen maken”, schreef hij. “Het beste na vanavond is het resultaat, het slechtste is dat ik er niet bij ben in de terugmatch. Ik wil even duidelijk maken dat mij dat pijn doet, meer dan wie anders ook, en dat ik die gele kaart niet met opzet heb gepakt. Net zoals ik die tegen AS Roma in onze vorige partij in de Champions League niet met opzet heb gepakt. Ik zal straks in de return voor mijn ploegmaats supporteren, in de hoop dat we de kwartfinale spelen.”

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp Sergio Ramos(@ SergioRamos) link

Voor Ramos is het nog maar te hopen dat hij, indien Real Madrid zich plaats, er dan kan bijzijn. Net na een soortgelijk met Ramos stelde de UEFA de disciplinaire maatregel in. Dani Carvajal miste op die manier zowel de heen- als de terugmatch in de Champions League vorig seizoen.