Het kanon van Batshuayi en Lukaku bleef stil, dus hield deze onbekende spits de Belgische eer maar hoog Redactie

02 oktober 2018

23u00 0 AEK AEK AEK 2 einde 3 BEN BEN Benfica Champions League Viktor Klonaridis. Wie heeft al van de man gehoord? Sinds vandaag zal de naam bij heel wat voetballiefhebbers alvast een belletje doen rinkelen. Bij gebrek aan goals van Batshuayi en Lukaku hield de 26-jarige spits van AEK Athene maar de Belgische eer hoog in de Champions League. Een zege leverden zijn twee goals echter niet op, Benfica ging met tien man nog met de zege aan de haal. 2-3.

Geen vuiltje aan de lucht bij de rust voor Benfica. Hoewel ze vlak voor de pauze met tien vielen, stonden de Portugezen op rozen. Seferovic en Grimaldo waren de doelpuntenmakers van dienst. AEK baalde en kwam er niet aan te pas.

Maar dan achtte Klonaridis zijn moment gekomen. Exact zeven matchen speelde de aanvaller in loondienst van Moeskroen in onze hoogste Belgische voetbalafdeling. Via Panathinaikos en Lens belandde hij vervolgens in 2017 in de Griekse hoofdstad - waar hij ook al zijn jeugdopleiding genoot.

En nu mocht hij zich dus ook bewijzen op het allerhoogste toneel: de Champions League. Mét succes. In minuut 52 werkte hij een lage voorzet hoog in doel, elf minuten later toverde hij als een duivel uit een doosje de 2-2 op het scorebord. Tussendoor werd een treffer randje buitenspel (maar terecht) afgekeurd, en wat later miste hij dé kans op de hattrick.

Zonde van de misser, want Benfica ging uiteindelijk nog met de zege aan de haal. Semedo besliste de partij met een lage schuiver. Onverdiend, maar één man heeft toch maar lekker zijn visitekaartje afgegeven: Viktor Klonaridis.

In die andere match in groep E zorgde Ajax voor een stunt(je) op het veld van Bayern München: 1-1. De Amsterdammers delen nu de kop met de Duitse recordkampioen, elk hebben ze vier punten. Benfica heeft drie stuks. AEK staat troosteloos laatste met nul punten.