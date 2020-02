Het heden ontmoet het verleden: Messi speelt vanavond in de achtertuin van Maradona XC

25 februari 2020

06u00 0 Champions League Lionel Messi speelt vanavond voor het eerst in het Stadio San Paolo, waar ene Diego Maradona vele jaren te bewonderen was. Twee Argentijnse voetbaliconen op hetzelfde veld. Of hoe het heden het verleden ontmoet in de thuishaven van Napoli.

Napoli en FC Barcelona kruisen vanavond de degens in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. Voor Lionel Messi wordt het zijn eerste partij ooit in het Stadio San Paolo. Een Argentijnse superster op het veld van ‘de Partenopei’ - het doet doet een belletje rinkelen.

Diego Maradona voetbalde tussen 1984 en 1991 voor Napoli. In die zeven jaar bezorgde ‘Pluisje’ de huidige club van Dries Mertens twee titels en een UEFA Cup - ‘t maakte Maradona onsterfelijk in Napels. “Messi is de beste speler ter wereld, maar ik wil hem niet met Maradona vergelijken. Diego betekent alles voor ons”, vertelde Lorenzo Insigne, Napoli-winger én een echte Napolitaan, op de persconferentie.

Ook Barça-verdediger Gerard Piqué kreeg op de persbabbel een vraag over Maradona. “Alles is al gezegd over hem. Hij was een unieke speler en zal voor altijd herinnerd worden", klonk het. “En wie ik kies tussen Messi en Maradona? Dan ga ik toch voor Messi, omdat hij consistent is en al zoveel jaren magische dingen laat zien.”

“Ik heb nog niet met Lionel over San Paolo gesproken", vervolgde Piqué. “Hij zal ongetwijfeld blij zijn om in een nieuw stadion te spelen. Zowel voor zichzelf, als voor de geschiedenis van San Paolo.” Laat Messi dertig jaar na Maradona de netten trillen in de Napolitaanse voetbaltempel? Antwoord tussen 21 en 23 uur.