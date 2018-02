Het fabelachtige doelpunt van Ronaldinho en de hoofdrol van Noorse ref: de meest iconische duels tussen Chelsea en Barcelona Minne Groenstege

20 februari 2018

11u55

Bron: AD.nl 6 Champions League Chelsea en FC Barcelona staan vanavond voor de zestiende keer in de historie tegenover elkaar. De eerste drie wedstrijden werden gespeeld in 1966, maar deze eeuw waren er al een hoop memorabele clashes tussen beide teams. Na vijftien wedstrijden (beiden vijf keer winst en vijf keer gelijk) zijn Chelsea en Barcelona volledig in balans. De mooiste wedstrijden uit het recente verleden op een rij.

1966: halve finales Jaarbeursstedenbeker

Chelsea en FC Barcelona ontmoetten elkaar voor het eerst in 1966, in de halve finales van de Jaarbeursstedenbeker, een Europese bekercompetitie die van 1955 tot 1971 werd afgewerkt. De heenwedstrijd voor 70.000 toeschouwers in Camp Nou eindigde op 2-0, en dat was ook de uitslag van de return voor 40.000 fans op Stamford Bridge. Dus volgde er een derde en beslissende wedstrijd om een finalist aan te wijzen. Barcelona won dat duel in Camp Nou overtuigend met 5-0 en was vervolgens in de finale ook te sterk voor Real Zaragoza.

2000: kwartfinales Champions League

Daarna duurde het tot de lente van 2000 voor Chelsea en FC Barcelona elkaar weer tegenkwamen. Dat gebeurde in de kwartfinales van de Champions League. Chelsea won de heenwedstrijd op Stamford Bridge met 3-1, door goals van Tore André Flo (2x) en Gianfranco Zola tussen de 30ste en 38ste minuut. Luis Figo scoorde na rust nog voor de Catalanen, waardoor de spanning erin bleef voor de return. Ook in Camp Nou stond het na 90 minuten 3-1, maar Barcelona scoorde in de verlenging nog twee keer en ging met 5-1 door naar de halve finale.

2005: achtste finales Champions League, met fabelachtig doelpunt Ronaldinho

Vijf jaar later stonden Chelsea en Barcelona opnieuw tegenover elkaar. De heenwedstrijd in Camp Nou eindigde op 2-1 door goals van Maxi Lopez en Samuel Eto'o, nadat Chelsea via een eigen doelpunt van Juliano Belletti op voorsprong was gekomen.

De return op Stamford Bridge twee weken later leverde een gigantisch spektakel op. Chelsea stond door goals van Frank Lampard, Damien Duff en Eidur Gudjohnsen al na 26 minuten met 3-0 voor, maar door twee goals van Ronaldinho stond het twaalf minuten later alweer 3-2. Zijn punter (zie video vanaf minuut 4) liet Petr Cech en alle toeschouwers, op de tribune en op televisie, in verbazing achter. Met deze stand was Barcelona door naar de kwartfinales, maar John Terry kopte een kwartier voor tijd de 4-2 binnen voor Chelsea. De Londenaren werden vervolgens pas in de halve finale uitgeschakeld door Liverpool, dat in de finale na 3-3 en strafschoppen won van AC Milan.

2006: achtste finales Champions League

Een jaar later stonden Chelsea en Barcelona opnieuw tegenover elkaar in de achtste finales van het kampioenenbal. Nu was de heenwedstrijd op Stamford Bridge, dat vanwege het slechte veld toen ook wel 'Sandford Bridge' werd genoemd. Barcelona beschikte inmiddels over een talent met de naam Lionel Messi, die door coach Frank Rijkaard langzaam werd gebracht. Hij werd in Londen echter keihard aangepakt door de verdedigers van José Mourinho, vooral door zijn directe tegenstander Asier del Horno. Samuel Eto'o maakte tien minuten voor tijd de 1-2 voor Barcelona, die daardoor genoeg hadden aan het 1-1-gelijkspel in Camp Nou twee weken later. Messi viel in deze wedstrijd al na 25 minuten uit met een zware hamstringblessure en ontbrak daardoor ook in de Champions League-finale op 17 mei 2006, toen Barcelona in het Stade de France met 2-1 won van Arsenal.

2006: groepsfase Champions League

Een halfjaar later kwamen Chelsea en Barcelona alweer tegen, nu voor het eerst in de groepsfase van de Champions League. Chelsea won in Londen met 1-0 door een doelpunt van Didier Drogba. De wedstrijd in Camp Nou eindigde op 2-2, nadat Drogba kort voor tijd nog scoorde. Chelsea en Barcelona werden dat seizoen allebei uitgeschakeld door Liverpool. Barcelona al in de achtste finales, Chelsea in de halve finales.

2009: halve finales Champions League, mét hoofdrol Noorse ref

In 2009 kwamen Chelsea en Barcelona elkaar weer tegen, nu in de halve finales van de Champions League. Pep Guardiola was sinds de zomer van 2008 de coach van Barcelona en won in zijn eerste seizoen direct alles wat er te winnen viel. De grootste horde in dat memorabele seizoen was zonder twijfel de clash met Chelsea. De heenwedstrijd in Camp Nou bleef 0-0 en op Stamford Bridge bracht Michael Essien Chelsea, dat toen gecoacht werd door Guus Hiddink, een week later al na negen minuten op voorsprong met een prachtige volley met zijn mindere linkerbeen. Nadien gingen 'The Blues' op zoek naar de 2-0, maar de Noorse ref Tom Henning Ovrebo weigerde tot viermaal (!) toe een strafschop te geven voor de thuisploeg. Opschudding alom. Tot overmaat van ramp schoot Andrés Iniesta in de 93ste minuut de 1-1 tegen de touwen. Drie weken later keerde Barcelona terug naar Londen voor de finale op Wembley, waar Manchester United met 2-0 werd verslagen door goals van Messi en Eto'o.

FC Barcelona on Twitter 😍 @andresiniesta8 talks us through THAT #ChelseaBarça goal... 🤩 https://t.co/nyQdiBIBVi

2012: halve finales Champions League

Drie jaar later kwamen Chelsea en Barcelona elkaar opnieuw tegen in de halve finales van de Champions League. Chelsea won op Stamford Bridge door een goal van Didier Drogba met 1-0. Barcelona kwam in de return in Camp Nou op een 2-0-voorsprong door goals van Sergio Busquets en Andrés Iniesta, maar Ramires maakte kort voor rust nog de 2-1.

Barcelona had daardoor nog een derde doelpunt nodig voor een plek in de finale, maar de ploeg van Guardiola kwam maar niet door de zorgvuldig gebouwde muur van Chelsea-trainer Roberto Di Matteo. Kansen waren er genoeg, maar toen Fernando Torres in de 92ste minuut uit een solo-counter de 2-2 maakte, was het duidelijk dat Chelsea naar de finale zou gaan. Daar won Chelsea, zonder de geschorste aanvoerder John Terry, na strafschoppen van Bayern München, dat in eigen stadion speelde. Daarmee was het penaltytrauma van de Champions League-finale tegen Manchester United uit 2008, toen Terry de winnende penalty kon maken maar uitgleed, uit de harten van de fans en spelers gewist. Guardiola vertrok na dit seizoen bij Barcelona, maar in het seizoen 2014/2015 werd onder Luis Enrique de Champions League weer gewonnen.

2018: achtste finales Champions League

Chelsea en Barcelona zijn na vijftien duels volledig in balans: vijf keer winst voor Chelsea, vijf keer gelijk en vijf keer winst voor Barcelona. De Catalanen gingen van de voorgaande vijf ontmoetingen in de Champions League drie keer door, Chelsea twee keer. Lionel Messi scoorde gek genoeg nog nooit tegen Chelsea. In acht wedstrijden tegen de Londenaren kwam hij tot 30 schoten, waaronder een gemiste strafschop, maar hij scoorde dus nog nooit. Aan de verdediging van Chelsea de zware tak om de kleine Argentijn vanavond en in de return op woensdag 14 maart in Camp Nou weer twee keer aan banden te leggen.