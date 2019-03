Het Europese failliet van PSG: sinds 2011 meer dan 1,1 miljard euro gespendeerd aan topspelers, zonder resultaat DMM

07 maart 2019

12u36

Bron: Transfermarkt.com 0 Champions League Paris Saint-Germain mag in eigen land dan wel met 17 punten een straat voorsprong hebben op de tegenstand, in de Champions League wil het maar niet lukken voor de Parijzenaars. Sinds de komst van de Qatarese woestijndollars in 2011 slaagde de club er niet in om verder dan de kwartfinales van het kampioenenbal te komen. Dat ondanks een transferinvestering van intussen 1,15 miljard euro.

Je zal Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi maar wezen. De 45-jarige Qatarees kocht als CEO van Qatar Sports Investments (QSI) 70 procent van de PSG-aandelen op in 2011. De voetbalclub uit de Franse hoofdstad was al jaren verlieslatend, maar de droom van Al-Khelaïfi en zijn investeringsgroep was er niet minder om. Kost noch moeite werd gespaard om van de Parijse voetbalclub de beste in Frankrijk te maken. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva en Edinson Cavani kwamen de club versterken. Het gevolg liet zich kennen met vijf titels in dik zeven jaar tijd. De Ligue 1 werd voor PSG zo een beetje voetballen in de eigen achtertuin.

Het vizier van Al-Khelaïfi (intussen 100 procent-aandeelhouder van de club) ging door de hegemonie in Frankrijk stilaan van richting veranderen. Naast de Franse successen werd een Europese triomf de prioriteit. De Qatarese investeerders maakten er bij de komst van Neymar dan ook geen geheim van dat het de bedoeling was om met de Braziliaan de Champions League te winnen. PSG was er tot dan niet in geslaagd om zich voorbij de kwartfinales in het kampioenenbal te werken. De 222 miljoen euro voor Neymar was daarom een ‘te rechtvaardigen’ uitgave. Met ook nog eens de aanwerving van Kylian Mbappé klom de Parijse transferuitgave de laatste twee seizoenen zelfs op tot meer dan 450 miljoen euro.

Tijd om te oogsten zou een mens dan gaan denken, maar dat was gisteren dus buiten het Manchester United van Ole Gunnar Solskjaer gerekend. De Noorse coach zette met zijn ploeg een onwaarschijnlijke comeback op poten. Romelu Lukaku scoorde twee keer, waarna Marcus Rashford in de slotseconden voor de beslissende 1-3 zorgde. Exit PSG. Alweer. Het speeltje van Al-Khelaïfi - een voormalige tennisspeler - slaagde er zo sinds de overname niet in om het ook Europees waar te maken. Tellen we de transferuitgaven in die acht jaar op dan komen we op een investering van een slordige 1,15 miljard euro (zie tabel onder foto). Dat terwijl Ajax voor dezelfde periode ‘maar’ 164,7 miljoen euro uitgaf. Geen garantie voor de Amsterdammers om volgende maand hun kwartfinales in de Champions League te overleven. Al is het bewijs wel geleverd dat met een veel kleinere financiële investering nog steeds even veel mogelijk is.

De uitgaven van Paris Saint-Germain sinds 2011*

2011-2012: 107,1 miljoen euro (duurste aanwinst: Javier Pastore voor 42 miljoen euro van Palermo)

2012-2013: 151 miljoen euro (duurste aanwinst: Thiago Silva voor 42 miljoen euro van AC Milan)

2013-2014: 135,9 miljoen euro (duurste aanwinst: Edinson Cavani voor 64,5 miljoen euro van Napoli)

2014-2015: 49,5 miljoen euro (duurste aanwinst: David Luiz voor 49,5 miljoen euro van Chelsea)

2015-2016: 116,1 miljoen euro (duurste aanwinst: Angel Di Maria voor 63 miljoen euro van Manchester United)

2016-2017: 134,5 miljoen euro (duurste aanwinst: Julian Draxler voor 36 miljoen euro van Wolfsburg)

2017-2018: 238 miljoen euro (duurste aanwinst: Neymar voor 222 miljoen euro van Barcelona)

2018-2019: 217 miljoen euro (duurste aanwinst: Kylian Mbappé voor 135 miljoen euro van Monaco na uitleenbeurt)

*Cijfers gebaseerd op onderzoek van gespecialiseerde website www.transfermarkt.com

Totale transferuitgaven sinds 2011: 1, 15 miljard euro

De Europese resultaten van PSG sinds 2011:

2011-2012: uitgeschakeld in groepsfase Europa League (groep met RB Salzburg, Atl. Bilbao en Slovan Bratislava)

2012-2013: uitgeschakeld in kwartfinale Champions League (tegen Barcelona)

2013-2014: uitgeschakeld in kwartfinale Champions League (tegen Chelsea)

2014-2015: uitgeschakeld in kwartfinale Champions League (tegen Barcelona)

2015-2016: uitgeschakeld in kwartfinale Champions League (tegen Manchester City)

2016-2017: uitgeschakeld in achtste finales Champions League (tegen Barcelona)

2017-2018: uitgeschakeld in achtste finales Champions League (tegen Real Madrid)

2018-2019: uitgeschakeld in achtste finales Champions League (tegen Manchester United)