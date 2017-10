Het ene Park is het andere niet: sheriff Neymar lacht met Anderlecht zonder persoonlijkheid, weerbaarheid of grinta Stephan Keygnaert in Parijs

22u58 114 Getty Images Boeckx ziet de 2-0 binnenvliegen. Anderlecht beleefde opnieuw een pijnlijke avond in de Champions League. Champions League Een vernedering, was het – een hulpeloos paars-wit recht in het voetbalhart geraakt, tot jolijt van het publiek. ’Le coeur brisé’. PSG en Anderlecht verhielden zich tot elkaar als jager tot prooi.

Anderlecht werd om kwart voor negen in het Bois de Boulogne binnengelaten, waarna de posse onder leiding van sheriff Neymar wel zou zien wanneer de achtervolging werd ingezet. Geen sprake van dat Anderlecht ongedeerd de uitgang van het bos zou bereiken. Vanhaezebrouck had niettemin een plan afgesproken met zijn jongens om zo lang mogelijk buiten schot te blijven. Een 4-6-0. Wie zonder spits speelt, maakt het de tegenstander lastiger om zijn doelwit te vinden.

Een halfuur konden de bezoekers schuilen achter bomen en struiken, terwijl PSG al die tijd stapvoets de route verkende. De overtreffende trap van hautain in het internationale voetbal heet Paris Saint-Germain. Ici c’est Paris, quoi. Draxler en Mbappé kregen Boeckx in het vizier, Neymar schoot zijn eigen ploegmaat Cavani in het been. Anderlecht was ronduit slecht aan de bal. Als het afval groot is uitgerekend bij je beste voetballers – Kums, Onyekuru, Hanni… – roep je het onheil over je af. Paars-wit kon te lande weliswaar ternauwernood winnen van Zulte Waregem en Eupen, maar in Parijs werd de vertrouwenscrisis bij veel spelers pijnlijk duidelijk.

Photo News Tot overmaat van ramp verloor Anderlecht ook Spajic, door Kums uit de match getackeld.

Op het halfuur kreeg PSG de vijand in zicht. Een weergaloze, blinde pass van Mbappé belandde in de voetjes van Marco Verratti – de Michelangelo onder de mondiale middenvelders. Hij kapte met links en schilderde met rechts de 1-0 in de verste hoek. Anderlecht was ten dode opgeschreven. Sauve-qui-peut. De enigen die zich staande konden houden, waren Trebel en Obradovic.

AFP Verratti krult de openingsgoal binnen.

PSG speelde met Anderlecht zoals een wielerpeloton met haar vluchters. Nu eens versnellen – als het de heren uitkwam –, dan weer inhouden. Bij elke versnelling kreunde Anderlecht. Zoals die keer op slag van rust, toen sheriff Neymar zijn lasso nam, drie, vier withemden ving en vervolgens prinsheerlijk de 2-0 voorbij Boeckx krulde. Daarvoor heet het dan ook Le Parc des Princes.

Photo News Neymar en Verratti aan het feest.

Anderlecht voetbalde als geslagen honden. Zonder kwaliteit, maar vooral zonder weerbaarheid of grinta. Teo kwam, Hanni ging. Maar de sluizen bleven wagenwijd open staan. Kurzawa met de 0-3 en de 0-4. Als het Anderlecht in het Bois de Boulogne te doen was om vertrouwen te tanken met het oog op de topper van zondag tegen Club Brugge, komt het met de Thalys van een kale reis thuis. Le Grand Vide.

AFP Neymar maakt er op slag van rusten 2-0 van.

Kurzawa, weer hij, met de 5-0. Forfait. Parijse escorte naar de Afgang. Anderlecht was een elftal zonder persoonlijkheid in Parijs. En dan was het nog veeleer Spielerei voor PSG. De Belgische landskampioen zal woensdagochtend in de Franse media nogal bespot worden. 0 op 12, doelsaldo -15. Pijnlijker kan haast niet. Is Anderlecht, een gewond dier, zondag in de vooravond hiérvan hersteld? Ruud Vormer heeft gelijk – ’t is hét moment voor Club om na negentien jaar een competitiewedstrijd te winnen in het Parc.

Het ene park is het andere niet.

EPA Linksachter Kurzawa was zowaar goed voor een hattrick na de pauze.

REUTERS Bekende Fransen in de tribunes: Davis Cup-kapitein Yannick Noah en zanger Patrick Bruel.