Het eerbetoon van Shevchenko aan de 'Godfather' van het Oekraïens voetbal

16 april 2020

06u30 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. D Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. D e beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be , met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de triomf van AC Milan in 2003.



Geen betere slaaptablet dan de finale van 2003 tussen AC Milan en Juventus. Voetbal met de handrem op: geen goals, amper kansen. Andriy Shevchenko stort Juve tijdens de strafschoppen in een tranendal. De beker neemt hij mee naar... Kiev.

Even voorbij de hoofdingang van het Dynamo-Stadion in Kiev staat trots een reuze­groot beeld van Valeriy Lobanovskyi, de ‘Godfather’ van het Oekra­ïens voetbal die in 2002 overleed. Een van de beste ­trainers ooit zit er op het ­puntje van een bank.

Op 3 juni 2003, een maand na de inhuldiging, verschijnt Shevchenko plots naast het standbeeld met de ‘Beker met de Grote Oren’ in de handen. Het is zijn hulde aan ‘de kolonel’ aan wie hij zijn carrière te danken heeft.

‘Sheva’ speelt op dat moment al vier jaar bij AC Milan en heeft enkele dagen eerder op Old Trafford de saaiste Champions League-finale ooit beslist – de enige zonder doelpunten na 120 minuten. De killersblik bij de vijfde strafschop geeft de doorslag.

Zijn ploegmaats lachen hem ermee uit, maar van de directie krijgt Shevchenko de toe­stemming om een replica van de beker mee naar zijn thuisland te nemen. Belofte maakt schuld. Bij zijn vertrek uit Kiev heeft hij zijn mentor de Europacup beloofd. “In 1999, met Lobanovskyi als trainer, waren we er zo dicht bij”, zegt hij. “In de halve finale sneuvelden we tegen Bayern. Onze droom, de droom van Oekraïne, lag aan diggelen, maar op een of andere manier heb ik die levendig weten te houden. Een jaar geleden is hij heengegaan, maar hier sta ik nu, bij mijn leermeester, om hulde te brengen.” Naar verluidt laat hij ook een medaille achter op diens graf.

Shevchenko is rond de eeuwwisseling een van de beste spitsen ter wereld. Het antwoord van Milan op Ronaldo – zijn blanke Ronaldo. Hij heeft power, techniek, een neus voor goals en een ijzeren discipline. De zweep van de Sovjetschool, de stempel van Lobanovskyi.

Gouden Bal

Tussen 1999 en 2006 wint hij alles met AC Milan: Champions League, Serie A, de Coppa en de Ballon d’Or. Op een feestje van Armani slaat hij Amerikaans model Kristen Pazik aan de haak, zijn latere echtgenote.

In de zomer van 2003, die na de CL-triomf, botst hij in het Four Seasons Hotel in Milaan op Roman Abramovich, rijke Rus die net Chelsea heeft gekocht. Een vonk slaat over. Het begin van een transferflirt die drie jaar duurt.

In 2006 tekent ‘Sheva’ in ­Londen. Op zijn dertigste ligt het beste dan al achter hem. Zijn loopbaan dooft uit. Hij keert terug naar Kiev, waar hij in de schaduw van Lobanovskyi een laatste keer schittert. Met twee goals op Euro 2012, in eigen land, zwaait hij af.

FICHE

28 Mei 2003

• Old Trafford, Manchester

• Toeschouwers: 62.315

• Scheidsrechter: Markus Merk (Dui)

• JUVENTUS: Buffon • Thuram, Ferrara, Tudor (42’ Birindelli), Montero • ­Camoranesi (46’ Conte), Tacchinardi, Davids (65’ Zalayeta), Zambrotta • ­Trezeguet, Del Piero

• AC MILAN: Dida • Costacurta (66’ Roque Júnior), Nesta, Maldini, Kaladze • Gattuso, Pirlo (71’ Serginho), Seedorf • Rui Costa (87' Ambrosini) • Shevchenko, F. Inzaghi

• Strafschoppen: Trezeguet mist, Serginho 0-1, Birindelli 1-1, Seedorf mist, ­Zalayeta mist, Kaladze mist, Montero mist, Nesta 1-2, Del Piero 2-2, ­Shevchenko 2-3