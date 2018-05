Het duel tussen Ronaldo en Salah en 'het mirakel van Istanboel': alles wat u moét weten over de Champions League-finale AB

25 mei 2018

12u04 1 Champions League De Champions League-hymne klinkt morgen voor een laatste keer dit seizoen. Na een spectaculaire campagne zijn er nog twee clubs in de running voor de 'beker met de grote oren'. Ontdek hier alles wat u moét weten over de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool.

Een derde op rij voor Real Madrid?

Real Madrid kan zijn derde Champions League op rij winnen. In de finale van 2016 versloegen ze de stadsrivalen van Atlético - waarvoor Rode Duivel Yannick Carrasco scoorde - na penalty's. Vorig seizoen vernederden ze Juventus met zware 1-4 cijfers. Toen kroonden ze zichzelf al tot het eerste team ooit dat het kampioenenbal twee keer na elkaar op zijn palmares mocht schrijven. Ze kunnen morgen hun eigen record dus nóg scherper stellen.

Real Madrid heeft trouwens al hét record der records in de Champions League op zijn naam staan. 'Los Blancos' wonnen het kampioenenbal al zes keer, als we de vroegere Europacup 1 erbij tellen zelfs twaalf (!) keer. Geen enkele club doet beter.

Liverpools 'Mirakel van Istanboel'

Liverpool kan zijn tweede Champions League binnenhalen. De 'Reds' wonnen hun eerste kampioenenbal in 2005. De finale tegen het grote AC Milan van Pirlo en co ging de geschiedenisboeken in als 'het mirakel van Istanboel'. De Rossoneri uit Milaan stonden bij rust 3-0 voor na goals van aanvoerder Maldini en Crespo (2). Boeken toe, dacht iedereen. Maar niets was minder waar. Liverpool kwam als bezeten uit de kleedkamer en scoorde drie keer in zes dolle minuten via Gerrard, Šmicer en Alonso. De finale in het Atatürk stadion draaide uit op penalty's. Andrij Sjevtsjenko miste de beslissende strafschop en Liverpool werd zowaar winnaar van de Champions League 2004-2005.

Duel Ronaldo - Salah

De spelers die morgen ook voor mirakels kunnen zorgen zijn dé vedettes van beide clubs, Cristiano Ronaldo (33) en Mohamed Salah (25). Ronaldo draaide - zoals gewoonlijk - een topseizoen. Mohamed Salah ontpopte zich bij Liverpool tot doelpuntenmachine. Hij liet - net als Ronaldo - de netten al 44 keer trillen dit seizoen. Maar in de Champions League troeft de Portugees de Egyptenaar af. Ronaldo was al achttien keer (15 goals en 3 assists) beslissend voor 'Los Blancos', Salah vijftien keer (10 goals en 5 assists) voor de 'Reds'.

Ronaldo heeft uiteraard al bakken ervaring in de Champions League, dat hij al vier keer op zijn palmares schreef. Eén keer met Manchester United, drie keer met Real Madrid. Opvallend: Ronaldo scoorde in drie finales én werd in zijn vier gewonnen jaargangen ook topschutter. Mohamed Salah daarentegen mocht de 'beker met de grote oren' nog nooit in de lucht steken. De Egyptenaar kwam voor dit seizoen zelfs nooit verder dan de achtste finales.

Hét strafste cijfer van Real en Liverpool

40 - Liverpool maakte in deze Champions League-campagne al 40 (!) doelpunten in amper twaalf wedstrijden, geen enkele ploeg deed ooit beter. Dat scorend succes heeft Liverpool vooral te danken aan het trio Salah - Firmino - Mané. Zij hebben in totaal 29 goals achter hun naam staan. Daarmee braken ze het record van Ronaldo, Bale en Benzema.

9 - Real Madrid is onder Zinédine Zidane nog nooit uit de Champions League gekegeld. Ze overleefden alle negen rondes en wonnen daarbovenop twee keer de finale. Zidane is trouwens de eerste coach sinds Marcello Lippi die drie Champions League-finales op rij haalt. De juiste man op de juiste plaats?

Onderlinge geschiedenis: Liverpool in het voordeel

Het is de zesde confrontatie ooit tussen Real Madrid en Liverpool. Drie jaar geleden stonden ze voor het laatst tegenover elkaar, toen in de groepsfase van het kampioenenbal. De Spanjaarden wonnen zowel thuis als op het veld van Liverpool. Maar in totaliteit wonnen de 'Reds' wel de meeste confrontaties. In het seizoen 2008-2009 kwamen beide ploegen elkaar tegen in de achtste finales van de Champions League. Liverpool was een maatje te groot voor Real en won in Bernabéu met 0-1 , in het eigen Anfield stadion maakten ze brandhout van de Koninkijke: 4-0.

En neen, het is niet de eerste Europese finale tussen Real Madrid en Liverpool. In 1981 streden ze om de Europacup 1. Het waren de 'Reds' die toen aan het langste eind trokken en hun derde EC1 wonnen. Linksachter Alan Kennedy maakte de enige treffer in het Parc des Princes.