HERBELEEF hoe City zwaar onderuit ging bij ontketend Liverpool en hoe Barcelona maatje te groot was voor AS Roma MH en XC

04 april 2018

22u30 86 Barcelona BAR BAR 4 einde 1 ROM ROM AS Roma

In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League is Man City met 3-0 ten onder gegaan op bezoek bij Liverpool. In die andere partij was Barcelona een maatje te groot voor AS Roma: 4-1.

Man City eiste in de openingsfase de bal op, maar keek prompt in de twaalfde minuut tegen een 1-0-achterstand aan. Wie anders dan Mohamed Salah tekende voor de openingstreffer. Kyle Walker slaagde er niet in een rebound weg te werken, de Egyptenaar profiteerde optimaal. Zijn 38ste treffer in 43 partijen. Outstanding.

Liverpool kreeg vertrouwen en acht minuten later was het opnieuw prijs. Alex Oxlade-Chamberlain kreeg te veel tijd om uit te halen en pegelde het leer vervolgens voorbij een kansloze Ederson. Geweldige goal van de vinnige Engelsman. Ongeloof alom bij Pep Guardiola. En ’t was nog niet gedaan. Op het halfuur schilderde Salah het leer op het hoofd van Sadio Mané, die laatste werkte feilloos af: 3-0. Sensatie op Anfield. Het thuispubliek recht op de banken. City herpakte zich na de pauze. De blauwhemden hadden de bal, maar creëerden weinig doelgevaar. Liverpool had het niet onder de markt en zag dan ook nog eens Salah uitvallen met een liesblessure.

Het laatste halfuur was van mindere makelij. Weinig kansen, geen doelpunten. Man City kon zo dat belangrijke uitgoaltje niet meer realiseren. 3-0 dus. Dat wordt niet evident voor De Bruyne en co in de return.

Barcelona met anderhalf been in halve finales

Barcelona staat met anderhalf been in de halve finales. AS Roma, zonder de geblesseerde Nainggolan, bleek simpelweg een maatje te klein (4-1). De Romeinen hielden nochtans lang stand in Camp Nou, maar na een owngoal van De Rossi (38’) gingen ze kopje onder. Een nieuwe owngoal – ditmaal was Manolas de pineut – luidde al snel na rust de 2-0 in. Barcelona op rozen, met Messi die niet eens in écht goede doen was. Luttele tellen later, minuut 59 noteren we, stond de 3-0 al op het bord. Piqué was na een schot van Messi goed gevolgd en scoorde de makkelijkste goal uit zijn carrière. Roma reageerde nog wel via goaltjesdief Dzeko (3-1), maar in het slot tekende Suarez – de Uruguayaan stond al tien CL-matchen droog – voor de 4-1. De return in Rome lijkt een formaliteit.