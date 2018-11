Henry over goals Vanaken: “Als ik zelf nog speelde, had ik die ook wel gemaakt”



ODBS

06 november 2018

22u36

Bron: Vier 0 Champions League De 0-4-cijfers zinderen na aan de Azurenkust. Arme Thierry Henry - je zou zowaar medelijden krijgen met onze gewezen T3.

Nog nooit kregen ze in het Prinsdom zo’n zware Europese cijfers om de oren. Een ‘evenaring’ van het zwaarste Franse thuisverlies ooit in Europa: in december 2007 ging Marseille met dezelfde cijfers onderuit tegen Liverpool. En ook de reeks van 12 Champions League-matchen zonder zege is een negatief Frans record. Als het ooit ergens crisis was in het voetbal, dan wel vandaag in Monaco. Thierry Henry stond erbij en keek ernaar. Machteloos. Welkom in de wereld van clubtrainers, Titi. Het Franse icoon verloor er weliswaar zijn cool niet onder. Ook al deed net Rode Duivel Hans Vanaken hem met twee goals de das om. “Mja, als ik hier zelf nog had gespeeld, scoorde ik die goals nu ook wel. Bij die eerste staat hij helemaal alleen en een penalty is voor een speler met zijn kwaliteiten een koud kunstje. Wat niets afdoet van zijn prestatie. Hij verdient absoluut zijn plaatsje bij de Duivels.”

“Club heeft het hier slim aangepakt en een goeie match gespeeld, maar het is hemeltergend hoe wij de match in handen hebben, kansen creëren en toch halfweg de eerste helft 0-3 achter staan. Horvath redde alles, wij hadden pech dat bij de 0-1 die bal door de benen van onze verdediger ging. Dat is nu eenmaal onze realiteit: bij de minste tegenslag gaan de kopjes meteen naar beneden. En dan verliezen we ook nog eens Glik na de rust. Als ik goed kan tellen, is dat onze twaalfde gekwetste speler.” Volgende opdracht voor Monaco: PSG thuis, zondag. Bon courage, Thierry.