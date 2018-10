Heeft José Mourinho met opvolger Zinedine Zidane gebeld? "Die journalist daar heeft mijn telefoon gehackt" Kristof Terreur in Engeland

02 oktober 2018

08u30

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League "Hello, hello, hello." Voor een camera weet José Mourinho hoe zich te gedragen. The 'f******' boss op persconferenties, zoals Pep Guardiola ooit plat omschreef. Gisteren was hij ontspannen, doch subtiel. "Sommige spelers zitten meer met de malaise in dan anderen." Boodschap overgebracht.

Spanish Journalist: “The English press said Zidane called you to assure you that he didn’t want your position.”



Mourinho: “Ask the guy behind you because he wrote it.”



Neil Custis: “Oh yeah, he has!”



Mourinho: “He put a bug on my phone so why don’t you ask him.” 😂 #MUFC pic.twitter.com/XfxpBAkf9k Manchester United(@ MUFCScoop) link

Die maandagochtend in de krantenwinkel. Tabloid The Sun: 'Exclusive: Zizou is it? Zinédine Zidanes telefoontje naar The Special One die vreest voor ontslag.'

Die maandagmiddag op de persconferentie van José Mourinho. In het Spaans: "Ola José, que tal? Dani Gil van Cadena Cope hier. Klopt het verhaal in de Engelse pers dat Zinédine Zidane jou heeft opgebeld om je gerust te stellen dat hij niet op jouw job aast. Is het waar dat jij met Zidane hebt gesproken?"

- Mourinho (met speurende ogen in de zaal en vervolgens wijzend): "Daar achter jou! Daar zit de journalist die het verhaal heeft geschreven."

- Neil Custis van The Sun, het Spaans niet machtig, kijkt hem vol onbegrip aan: "Sorry, wat bedoel je?"

- Mourinho lacht: "Ik vertel hem dat hij jou maar moet vragen wat je geschreven hebt. In plaats van het mij te vragen, (handgebaar) vraag het aan hem, he."

- Spaans journalist tot de collega van The Sun: "Heeft Mourinho met Zidane gesproken?

- Custis: "Oh yes. Jazeker."

Hilariteit in de zaal. Grijns bij Mourinho.

- Spaans journalist tot Mourinho: "Wat heb jij daar op te zeggen?"

- Mourinho wijst naar Custis: "Hij heeft het toch geschreven."

- Spaans journalist: "Wat was de inhoud van de conversatie?"

- Mourinho wijst opnieuw: "Hij weet het toch. (lacht en pakt zijn iPhone) Hij heeft een bug in mijn telefoon gestoken."

Geen ontkenning, geen vieze blikken. Een netelige kwestie omzeild met een grap, een grijns, charisma en theater. The Special One, een meester-orator en manipulator, moet je de truken van de foor niet leren. Hij weet hoe hij zich moet gedragen als de spots op hem staan en de lenzen inzoomen. En ook waar en wanneer hij een punt moet maken.

Gisteren probeerde hij de crisis bij Manchester United, na een evenaring van de slechtste start ooit in de Premier League, toe te dekken. Het was de speelse manier waarop hij de zaal binnenwandelde, de opgewekte 'hello' alsof er niets aan de hand was. Alsof er in zijn spelersgroep geen muiterij is. Alsof hij geen boel heeft met Pogba. Alsof hij grootverdiener Alexis Sánchez voor de groep niet te kakken had gezet met een tirade over diens wanprestaties. Alsof hij Juan Mata in datzelfde groepsgesprek niet had geviseerd. Alsof Anthony Martial de vernederingen in de voorbereiding, na de geboorte van zijn kind, nog niet vergeten is. Vier namen erbij voor het lange rijtje vedetten met wie hij ooit botste. De meest bekende namen daarop: Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe en Cristiano Ronaldo. Op Carrington is het soms over eieren lopen, fluisteren bronnen binnen de club, omdat je niet weet met welk humeur de trainer morgen weer opdagen zal. Gisteren wees hij op een gedeelde verantwoordelijkheid voor de malaise: van spelers tot trainer.

Lachen en ongelukkig zijn

"Elke speler is verschillend", zei Mourinho. "Ik geloof niet dat spelers bewust de boel belazeren, maar misschien ben ik dan naïef. In twintig jaar ben ik nog nooit zo iemand tegengekomen. Soms weet je niet wat er in iemand omgaat. Soms zelfs totaal het omgekeerde. Je kan altijd lachen, maar toch de meest ongelukkige mens op aarde zijn. Of iemand met een zure blik kan vanbinnen toch erg content zijn." En dan kwam plots toch - 't is sterker dan hemzelf - die subtiele boodschap naar zijn groep. "Ik denk dat sommige spelers er harder mee inzitten dan anderen." Namen wilde hij niet noemen. Een korte 'no'.

De vraag over Zidane die daarop volgde en zijn show haalden uiteindelijk de groeiende spanning uit de zaal weg. Well played.