Heeft José Mourinho met opvolger Zinedine Zidane gebeld? "Die journalist daar heeft mijn telefoon gehackt" Kristof Terreur in Engeland

02 oktober 2018

08u30

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League "Hello, hello, hello." Voor een camera weet José Mourinho hoe zich te gedragen. The 'f******' boss op persconferenties, zoals Pep Guardiola ooit plat omschreef. Gisteren was hij ontspannen, doch subtiel. "Sommige spelers zitten meer met de malaise in dan anderen." Boodschap overgebracht.

Spanish Journalist: “The English press said Zidane called you to assure you that he didn’t want your position.”



Mourinho: “Ask the guy behind you because he wrote it.”



Neil Custis: “Oh yeah, he has!”



Mourinho: “He put a bug on my phone so why don’t you ask him.” 😂 #MUFC pic.twitter.com/XfxpBAkf9k Manchester United(@ MUFCScoop) link

Die maandagochtend in de krantenwinkel. Tabloid The Sun: 'Exclusive: Zizou is it? Zinédine Zidanes telefoontje naar The Special One die vreest voor ontslag.'

Die maandagmiddag op de persconferentie van José Mourinho. In het Spaans: "Ola José, que tal? Dani Gil van Cadena Cope hier. Klopt het verhaal in de Engelse pers dat Zinédine Zidane jou heeft opgebeld om je gerust te stellen dat hij niet op jouw job aast. Is het waar dat jij met Zidane hebt gesproken?"

- Mourinho (met speurende ogen in de zaal en vervolgens wijzend): "Daar achter jou! Daar zit de journalist die het verhaal heeft geschreven."

